Reconocen el derecho de cobrar el plus de «penosidad» a un técnico de mantenimiento del CHUO expuesto a quirófanos y medicina nuclear
OURENSE
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El TSXG condena a una empresa a pagar más de 5.300 euros al empleado que presta servicios en el hospital de Ourense al constatar su «contacto con fluidos de pacientes», riesgo de contagio aéreo e inhalación de sustancias nocivas.30 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El trabajo que realiza diariamente conlleva un riesgo para su salud y la empresa para la que trabaja debe compensarlo por ello. Así lo han determinado los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia