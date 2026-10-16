El forense que examinó a un bebé de tres meses con una fractura craneal y las piernas rotas descarta un accidente: «Hubo riesgo vital»
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La Fiscalía de Ourense pide 23 años de cárcel para los padres, que están siendo juzgados por delitos de maltrato habitual y lesiones. Después de estos hechos las autoridades les quitaron a la niña, que ahora reside con un familiar fuera de Galicia16 oct 2026 . Actualizado a las 17:16 h.
Fractura craneal con hundimiento, hemorragias internas, costillas dañadas, piernas rotas y hematomas en zonas faciales y costales. Estas son, resumidas, las lesiones que los médicos del Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO) detectaron en un bebé