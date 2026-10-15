Una incidencia en un AVE provocó un retraso de casi dos horas a los pasajeros que iban a A Coruña y a Santiago

Tren AVE entrando en Ourense en una foto de archivo. Santi M. Amil

Un tren AVE de la serie 112, el conocido como Pato por la forma achatada de su morro, sufrió una incidencia este jueves por la mañana que provocó un retraso de casi dos horas a los viajeros que se dirigían a A Coruña o a Santiago de Compostela. El tren salió de Valencia y su última parada era Ourense, donde aquellos pasajeros que quisieran continuar podrían encadenar su trayecto con otro tren.

El problema ocurrió en Zamora, en Castilla y León. El convoy se detuvo más tiempo de lo habitual debido a «problemas técnicos» sobre los que Renfe no dio más detalles. La parada duró, en concreto, 35 minutos más de lo esperado. Pero el problema se fue amplificando por una cuestión de enlaces.

Los modelos de la serie 112 de AVE son todos de ancho fijo, por lo que solo pueden circular hasta Ourense. A partir de allí, el ancho de la vía cambia y, al no tratarse de un tren adaptado —los llamados de ancho variable—, los viajeros tienen que bajar de su vagón y subirse al de otro tren. Renfe suele cuadrar los trayectos para que el tiempo desde que para un tren hasta que arranca el siguiente no sea muy superior a los 20 minutos.

Precisamente, la llegada de este tren a la estación de Ourense estaba programada para las 12.18 y la salida del siguiente, el que acercaría a los viajeros a Santiago y a A Coruña estaba prevista a las 12.40. Pero el retraso de Zamora provocó que la llegada a Ourense se produjera a las 12.53, momento en el que el otro tren que debían coger para continuar con su viaje ya había salido.

La única opción que tuvieron fue la de esperar allí, en la estación de Ourense, hasta que saliese el siguiente tren con destino a Santiago o a A Coruña. Pero eso no ocurriría hasta las 14.25, lo que supuso un retraso real hasta su destino de una hora y 45 minutos.