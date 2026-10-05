El motorista que murió en un accidente de tráfico en Ourense no llevaba puesto el casco y había perdido el permiso de conducir tres veces
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En el punto en el que tuvo lugar el suceso en la tarde del domingo existe una doble línea continua que no habrían respetado los conductores implicados05 oct 2026 . Actualizado a las 14:15 h.
El motorista que murió en la tarde del domingo en Ourense tras un accidente de tráfico que tuvo lugar en las inmediaciones del pabellón deportivo Paco Paz no llevaba puesto el casco. El joven, que iba a