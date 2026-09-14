Condenado a un año de cárcel en Ourense por espiar 177 veces el historial médico de su mujer y leer sus correos electrónicos

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE

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Pasillo de la sala de vistas de la plaza 1 de la sección penal de Ourense
Pasillo de la sala de vistas de la plaza 1 de la sección penal de Ourense M. FERNÁNDEZ

El acusado admitió los hechos ante la magistrada y logró una rebaja de la pena, que inicialmente era de tres años de privación de libertad

15 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

No respetar la privacidad de otra persona puede acarrear consecuencias graves. Lo sabe bien un vecino de Ourense que este lunes compareció como acusado ante la magistrada titular de la plaza 1 de la sección

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