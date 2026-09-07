Una mujer deja en herencia un piso en Ourense a la Asociación contra el Cáncer y al servicio de psiquiatría del CHUO

Imagen de archivo del CHUO Santi M. Amil

El Consello de la Xunta dio luz verde este lunes a la autorización para que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) acepte la mitad de una herencia legada por una mujer fallecida en enero del 2023 y valorada en 92.337 euros. Nombró herederos universales, a partes iguales, a la Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense y al servicio de Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Sin embargo, dado que los servicios hospitalarios carecen de personalidad jurídica propia, es el Sergas quien debe asumir ese legado, según explica la Xunta.

La herencia está compuesta principalmente por un inmueble situado en la ciudad de Ourense, en concreto en el barrio de O Vinteún, con un valor de referencia de 74.000 euros, además de un saldo bancario de aproximadamente 18.300 euros. La herencia completa suma, según la estimación del gobierno gallego, 92.337 euros, lo que supone que a cada una de las partes le corresponde un patrimonio valorado en algo más de 46.000 euros. Una vez formalizada esa aceptación, el Sergas tendrá que coordinarse con la Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense para determinar las actuaciones necesarias para gestionar el inmueble heredado, según recoge ese acuerdo tomado por el consello.

En relación con la vivienda, ambas partes tendrán que firmar un convenio para fijar si la salida será darle utilidad, es decir, destinarlo a estancias para algún tipo concreto de pacientes, por ejemplo; o si resulta mejor venderlo para disponer de fondos para algún fin social vinculado a su actividad. Desde la delegación ourensana de la Asociación contra el Cáncer recuerdan que, como en otro tipo de donaciones, la gestión la asumen los servicios jurídicos centrales de la entidad en Madrid. No es infrecuente que pacientes oncológicos acaben acordándose del colectivo que les ha prestado apoyo a la hora de repartir sus bienes en herencia, aunque es poco habitual que lo que se reciba sea un piso. Este es el segundo inmueble recibido en herencia por el colectivo en las últimas tres décadas. El anterior estaba ubicado en Verín.