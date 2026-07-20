El PP de Ourense exige detalles sobre las tareas contraincendios en la línea ferroviaria Ourense-Santiago

Trenes en la estación de Santiago SANDRA ALONSO

Los representantes del PP en el Congreso por la provincia de Ourense—Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana—, registraron una iniciativa parlamentaria en la que exigen al Gobierno central que rinda cuentas de inmediato por los incendios forestales originados en el entorno ferroviario el pasado lunes 13 de junio. El paso del tren de mercancías por la vía convencional entre Ourense y Santiago provocó ese día hasta ocho incendios casi simultáneos en los concellos de Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín, obligando a cortar la circulación de trenes durante más de 10 horas. Se calcinaron más de ocho hectáreas. Tras conocerse que ADIF investiga si el origen fue un convoy «defectuoso que desprendeu faíscas, os deputados populares denuncian que os mecanismos de prevención do Executivo fallaron por completo», señala Celso Delgado.

El PP hace hincapié en fiscalizar la gestión del administrador de infraestructuras ferroviarias, ya que a pesar de que el Plan de prevención contra incendios en las vías y sus proximidades entró en vigor el 1 de junio, «é evidente que non está a funcionar». Por eso, la formación popular elige saber con total claridad qué tareas previstas en el plan ejecutó realmente ADIF en la línea convencional Ourense-Santiago de Compostela entre el 1 de junio y el 13 de julio. El PP reclama al Ejecutivo una relación detallada de las actuaciones de limpieza química y mecánica en estaciones, terminales y márgenes de la vía que se realizaron este año y las previstas hasta mayo del 2027 para reducir la biomasa y la vegetación seca.

«É imprescindible executar con carácter urxente e periódico labores de roza e retirada de material combustible nas marxes das vías que discorren pola nosa provincia, unha zona que soporta un altísimo risco de incendios forestais nos meses de calor», denuncian los deputados del PP, sumándose a la moción presentada por el grupo provincial del PP en la Deputación de Ourense.

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Antecedentes preocupantes

La iniciativa parlamentaria alerta de que no se trata de un hecho aislado, sino de «unha preocupante falta de mantemento continuada no tempo», indicando varios antecedentes: en Boborás en el 2015, concretamente un incendio que quemó 180 hectáreas y terminó en una condena de la Audiencia Nacional a ADIF y Renfe por permitir que las chispas de un tren prendiesen en la materia orgánica acumulada junto a la vía.

Otro incidente fue en los alrededores de Ourense en el 2025 con apagones generalizados y cortes de circulación ferroviaria con Madrid debido a fuegos en el entorno de las vías en Ourense, San Cibrao das Viñas, O Couto e Barbadás. Un suceso más de este tipo se dio también este año recientemente, en San Cibrao das Viñas. En este punto hubo conatos de incendio en Noalla y Castroverde provocados por la caída de árboles sobre las líneas y la catenaria, lo que obligó al Concello de San Cibrao das Viñas a exigir actuaciones de urgencia.

Por todo esto, los populares exigen también conocer si ADIF cumple con su obligación de supervisar de forma exhaustiva los sistemas de frenado de las empresas ferroviarias de mercancías y los motores de combustión de los vehículos diésel, para así evitar que las infraestructuras estatales «sigan sendo un perigo forestal para a provincia».