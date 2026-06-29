El TSXG confirma la condena de dos años de cárcel al alcalde de Verín y le impide presentarse a las próximas elecciones municipales

Gerardo Seoane, abandonando la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Ourense tras el juicio MIGUEL VILLAR

«Por mucho que la parte insista, el delito no desaparece por intentar regularizar lo actuado, haciendo legal lo radicalmente ilegal». Con este contundente argumento confirman los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la sentencia en la que se condenó al alcalde de Verín por un delito contra la ordenación del territorio. A pesar de los intentos de la defensa por echar abajo la resolución, planteando hasta cinco motivos diferentes, los togados del alto tribunal gallego consideran que las obras que el socialista Gerardo Seoane, promovió en el entorno de una iglesia de su municipio vulneraron la legalidad. Confirman por tanto la sentencia en la que se le impusieron dos años de prisión.

El reproche penal incluye el pago de una multa de 2.520 euros, pero además complica el futuro del político, ya que contempla la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la pena. Esta medida no lo aparta de su puesto de alcalde, que ejerce desde el año 2015, pero sí lo priva de la opción de optar a cargos públicos, por lo que no se podría presentar a las municipales del 2027 en este municipio ourensano que supera los 14.000 habitantes. En todo caso, la sentencia todavía no es firme y contra ella aún cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El origen de todo está en una obras realizadas en febrero del año 2019 en las inmediaciones de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Queirugás, un templo catalogado y sometido a una protección urbanística especial. A pesar de que el acusado dijo en la vista celebrada el pasado mes de septiembre ante la Audiencia Provincial de Ourense que había peligro de derrumbamiento de un muro y que tras retirarlo se limitó a echar una «capita de hormigón», dos tribunales han visto probado que las obras fueron mucho más complejas.«Se acordó la demolición y levantado del firme de hormigón existente en el tramo de la calle, movimientos de tierras por excavación de zanjas para la introducción de nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua; saneamiento y soterramiento de las redes de suministro eléctrico y alumbrado público; introducción de arquetas y canalizaciones y ejecución de nuevo firme, mayoritariamente de hormigón en acabado rugoso en la zona correspondiente al lateral de la Iglesia», detallaba la primera resolución, que dio por hecho que Seoane Fidalgo acometió ese proyecto sin pedir permiso a la Consellería de Cultura, como era preceptivo.

«En la ordenación del territorio, la figura del alcalde juega un papel crucial en la protección de zonas, principalmente en lo que respecta a la planificación y ejecución de planes territoriales y urbanísticos municipales. Como máximo responsable municipal, es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa y de representar los intereses de la comunidad en la gestión del territorio», argumentaba la sentencia ahora confirmada, que consideraba que lo que se hizo en el entorno de la iglesia supuso una «afectación importante» en el entorno por su complejidad técnica. Uno de los peritos que declaró en la vista aseguró que se llegó a modificar la dimensión de la calle.

Los intentos de la defensa por tumbar esos argumentos no han prosperado. Esta parte aseguraba que el regidor «había actuado en todo momento entendiendo que las obras estaban amparadas por la normativa urbanística» y planteaba cinco ejes argumentales para tratar de echar abajo la condena. Así, se invocaba el derecho constitucional a la presunción de inocencia, se negaba la «suficiencia y racionalidad» de la motivación de la sentencia, se apelaba al principio de intervención mínima, se objetaba la tipicidad del hecho y se alegaba, por último, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pero ninguna de esas alegaciones ha abierto una brecha en el caso. «Ninguno puede ser acogido», dicen los magistrados.

«Por mucho que la parte incida en un indebido examen de la documental, que aparece de manera recurrente en todo el recurso, lo cierto es que la valoración de la totalidad de la prueba practicada, en especial las testificales y la pericial avala sin margen para la duda o discrepancia la tesis de la sentencia», concluye la sentencia, en la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Picatoste, presidente del TSXG. Así, ven probado «que el acusado actuó de forma unilateral al margen de la legalidad, que lo hizo con plena conciencia del contenido de su conducta y que la actuación posterior sería una forma de dotar de una apariencia de licitud a tal conducta». «Nada permite alterar el pronunciamiento de condena realizado, fruto de una minuciosa y racionalmente inobjetable valoración de la prueba practicada», aseguran.

Tampoco ha prosperado el recurso que presentó la Fiscalía de Ourense. Esta parte pretendía que se condenara al veterano regidor socialista por un delito de prevaricación urbanística, pero al igual que ya hiciera el tribunal ourensano, los magistrados de A Coruña no ven en la conducta del acusado encaje en este tipo penal. «Hubo una flagrante unilateralidad e ilegalidad que llenan la previsión del artículo 319 y ahí terminan», sostienen. La Fiscalía de Ourense había reclamado por este caso seis años de prisión y doce de inhabilitación para el regidor, por lo que la condena se queda lejos de esos términos.