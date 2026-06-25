Siete horas de retraso en un viaje en Avlo desde Madrid que acabó con la evacuación de los pasajeros cerca de Ourense: «No sabíamos lo que estaba ocurriendo»
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El convoy salió de la estación de Chamartín con más de dos horas de demora y, según relatan los afectados, circuló desde el principio a una velocidad más baja de lo habitual25 jun 2026 . Actualizado a las 15:48 h.
Lo que debía ser un viaje rutinario de vuelta a casa desde Madrid se convirtió este miércoles en una auténtica pesadilla ferroviaria. Laura Ruiz, una ourensana que trabaja en la capital, fue una de las afectadas