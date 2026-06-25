Siete horas de retraso en un viaje en Avlo desde Madrid que acabó con la evacuación de los pasajeros cerca de Ourense: «No sabíamos lo que estaba ocurriendo»

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE

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Los pasajeros bajaron del tren averiado para subirse en otro en la estación de Taboadela
Los pasajeros bajaron del tren averiado para subirse en otro en la estación de Taboadela L. R.

El convoy salió de la estación de Chamartín con más de dos horas de demora y, según relatan los afectados, circuló desde el principio a una velocidad más baja de lo habitual

25 jun 2026 . Actualizado a las 15:48 h.

Lo que debía ser un viaje rutinario de vuelta a casa desde Madrid se convirtió este miércoles en una auténtica pesadilla ferroviaria. Laura Ruiz, una ourensana que trabaja en la capital, fue una de las afectadas

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