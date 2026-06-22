Absuelven a un cigarrón que fue juzgado por darle un latigazo a una mujer embarazada en el carnaval de Verín
OURENSE
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La magistrada cree que no ha quedado acreditado que el acusado fuera la persona que agredió a la denunciante, pero advierte que «el contexto de fiesta no puede amparar excesos que nadie está obligado a tolerar»22 jun 2026 . Actualizado a las 16:09 h.
El cigarrón que fue denunciado por una mujer que aseguró que le había dado un fuerte latigazo durante los carnavales de Verín del año 2025 ha sido absuelto. La jueza de la plaza dos del