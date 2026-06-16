Un hombre admite por videoconferencia desde Texas que cometió un delito vial en Ourense
OURENSE / LA VOZ
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Saldará sus cuentas con la Justicia con una multa de 600 euros y la pérdida del permiso de conducir durante ocho meses16 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La distancia en línea recta entre las ciudades de Ourense y Amarillo, en Texas (Estados Unidos), es de unos 8.150 kilómetros. No existen rutas directas por carretera ni en tren, al estar separadas por el