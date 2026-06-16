Un hombre admite por videoconferencia desde Texas que cometió un delito vial en Ourense

m. v. OURENSE / LA VOZ

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Un radar en una carretera de Ourense, en una imagen de archivo.
Un radar en una carretera de Ourense, en una imagen de archivo. MIGUEL VILLAR

Saldará sus cuentas con la Justicia con una multa de 600 euros y la pérdida del permiso de conducir durante ocho meses

16 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La distancia en línea recta entre las ciudades de Ourense y Amarillo, en Texas (Estados Unidos), es de unos 8.150 kilómetros. No existen rutas directas por carretera ni en tren, al estar separadas por el

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