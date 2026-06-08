Ourense: el gran nudo ferroviario que no acaba de despegar

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Las obras en la estación Empalme de Ourense comenzaron a finales del 2024, pero apenas han avanzado
Las obras en la estación Empalme de Ourense comenzaron a finales del 2024, pero apenas han avanzado SANTI M. AMIL

Las obras de la estación van a un ritmo lentísimo, la variante exterior se queda a la mitad y la negativa a modificar el ancho convierten a la ciudad en una frontera en la red de alta velocidad

08 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Ourense iba a ser el Monforte de la nueva era de la alta velocidad, el gran nudo ferroviario por el que se iban a diversificar todos los tráficos hacia la Galicia atlántica. La primera ciudad

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