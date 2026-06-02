El abogado del tractorista imputado por el fuego de Oímbra pide el archivo de la causa: «No era el único que estaba trabajando ese día»
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El defensor del acusado de provocar el segundo mayor incendio de Galicia, en el que resultaron heridos tres brigadistas, considera que no hay argumentos para mantener que él originó los focos04 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El abogado de Ramón N. S., el único imputado por el incendio del pasado verano en Oímbra, ha pedido el archivo de la causa. Eduardo Villar entiende que los testimonios que han prestado los distintos