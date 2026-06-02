El abogado del tractorista imputado por el fuego de Oímbra pide el archivo de la causa: «No era el único que estaba trabajando ese día»

Un vecino de Oímbra, viendo el humo y las llamas del incendio el día que se originó, el 12 de agosto. ALEJANDRO CAMBA

El abogado de Ramón N. S., el único imputado por el incendio del pasado verano en Oímbra, ha pedido el archivo de la causa. Eduardo Villar entiende que los testimonios que han prestado los distintos