El Gobierno cifra en unos 200 millones el coste de cambiar el ancho de vía entre Ourense y Santiago

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Un tren circulando por un viaducto de la línea Ourense-Santiago
Un tren circulando por un viaducto de la línea Ourense-Santiago XOAN A. SOLER

La cifra multiplica por seis el presupuesto de la obra que calculó la Xunta en un informe para sustentar la migración de esta línea

27 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En la reunión de la Xunta y el Gobierno central este lunes con el coordinador europeo del corredor atlántico, el luxemburgués François Bausch, se abordó el asunto del cambio de ancho del ibérico al internacional

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