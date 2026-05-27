El Gobierno cifra en unos 200 millones el coste de cambiar el ancho de vía entre Ourense y Santiago
REDACCIÓN / LA VOZ
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La cifra multiplica por seis el presupuesto de la obra que calculó la Xunta en un informe para sustentar la migración de esta línea27 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En la reunión de la Xunta y el Gobierno central este lunes con el coordinador europeo del corredor atlántico, el luxemburgués François Bausch, se abordó el asunto del cambio de ancho del ibérico al internacional