El PP crece en Ourense a la espera de que Santiago decida el candidato

La portavoz municipal del PP en Ourense, Ana Méndez, en una imagen de archivo. Santi M. Amil

El mapa político de la ciudad de Ourense que dibuja la última encuesta elaborada por Sondaxe apunta a un escenario abierto en el que Democracia Ourensana (DO) resiste como el partido más votado, pero con un efecto de desgaste que, a un año vista de la cita electoral, abre la puerta a otras alternativas. Y en esa carrera por postularse como alternativa al gobierno de Gonzalo Pérez Jácome aparece como mejor situado el PP. Los populares subirían un acta de concejal, hasta igualar en ocho ediles a DO. Repetirían, por tanto, como segunda fuerza más votada y líderes de la oposición, pero acechando a Jácome. Lo hacen en un escenario marcado por la indefinición sobre su cabeza de lista a la alcaldía.

Las direcciones provincial y autonómica del PP serán, tal y como reconoció la actual portavoz popular Ana Méndez, quienes tomen la resolución final. Ella, en una rueda de prensa celebrada ayer, se postuló como una opción. «Eu estou aquí a disposición do partido do xeito que sexa», explicó. El nombre de Ana Méndez no es el único que baraja la cúpula conservadora, ya que también trascendió el de la diputada nacional Ana Vázquez. La política de Bande está en las quinielas y cuenta con un perfil combativo que es bien valorado en Santiago para ofrecer respuesta a Jácome.

A la espera de que la cúpula gallega en Santiago tome el dictamen definitivo, los datos muestran a un PP en crecimiento en la ciudad. La encuesta de Sondaxe le concede un porcentaje de papeletas del 26,6 %, dos puntos por encima del resultado de hace tres años. Esto, sumado al desgaste de DO —el partido de Jácome retrocede del 33,7 % de las últimas municipales al 28,4 % en estimación de apoyo— hace que la diferencia entre ambos partidos en el pulso por ser la fuerza más votada se sitúe en menos de dos puntos. Los populares abren, además, más brecha con el resto de la oposición, que se sitúa a siete puntos del PP. PSOE y BNG casi calcan su porcentaje de voto con un 19,9 y un 19,3 % respectivamente.

El alcalde afronta, además, un escenario judicial complejo, toda vez que el juez instructor y la Fiscalía de Ourense apuntan a un delito continuado de prevaricación por parte de Jácome por compatibilizar su sueldo público con sus actividades privadas sin pedir permiso del pleno. Según dice, «ha estado cobrando el sueldo de alcalde bajo el régimen dedicación exclusiva, cuando lo cierto es que realizaba actividades privadas que le generaban importantes beneficios, absolutamente incompatibles con su sueldo público». Con ambos posicionamientos se antoja complicado que esquive el proceso judicial y el desgaste de la sospecha de corrupción.

La elección del rostro electoral en el PP no es una cuestión menor. Las siglas han logrado sostener los apoyos y situarse en un empate técnico de ediles con el efecto Jácome. Para lograr ese último salto, los populares tendrán que acertar con el candidato. La encuesta de Sondaxe hace una radiografía sobre la figura de su actual portavoz, Ana Méndez. La valoración es de un 4,01 sobre 10. Calca la nota del actual regidor, aunque con una diferencia contundente: el nivel de conocimiento. Jácome se dispara hasta el 94 %, mientras que ella se queda en un 44,7 %.

A un año de las municipales, el melón de una posible moción de censura vuelve a estar encima de la mesa. El regidor logró el pasado viernes, después de un doble pleno municipal, vincular la aprobación de los presupuestos del 2026 a una cuestión de confianza. Lo hizo sobre la bocina de los plazos que estipula la normativa. Jácome ha puesto la pelota en el tejado de la oposición, ya que PP, PSOE y BNG tienen un mes para ponerse de acuerdo y articular una moción de censura. El acuerdo parece imposible. Socialistas y nacionalistas son reacios a que el PP obtenga la alcaldía, mientras que la portavoz del PP ha dejado claro cuál es su condición para negociar. «O PP é a forza maioritaria da oposición, polo que calquera alternativa seria ten que pasar por ser liderada por nós», concluyó.

La portavoz popular en el Concello, Ana Méndez, se reivindica como candidata, con Ana Vázquez como alternativa posible