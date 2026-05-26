La denuncia por acoso presentada contra el alcalde de Barbadás deriva en un juicio por riesgos laborales

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El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, en una imagen de archivo
El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, en una imagen de archivo MIGUEL VILLAR

Una concejala, que formó parte de su grupo de gobierno, dice que no la protegió cuando se sintió acosada sexualmente. Su denuncia en el canal interno del PSdeG acabó rompiendo el grupo de gobierno, que abandonaron otras cuatro concejalas, y con el alcalde y el teniente alcalde fuera del partido

27 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Durante la última semana de julio del 2024 una concejala socialista de Barbadás recibió varios mensajes de madrugada de un compañero del grupo de gobierno que la hicieron sentirse acosada sexualmente. Lo comentó en primera

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