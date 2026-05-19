Nacho Vallejo, médico internista: «Si un sistema sanitario necesita héroes para funcionar, ha fracasado en su diseño»

Nacho Vallejo y José Luis Jiménez, en la clausura del programa formativo del Colegio Médico de Ourense Miguel Villar

Nacho Vallejo (Sevilla, 1972) tiene una dilatada trayectoria asistencial como médico internista, pero también como gestor y formador en la práctica clínica en la sanidad pública, en el nuevo paradigma de la cronicidad. De sus