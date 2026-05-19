Nacho Vallejo, médico internista: «Si un sistema sanitario necesita héroes para funcionar, ha fracasado en su diseño»
OURENSE / LA VOZ
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El especialista andaluz apuesta por una transformación del modelo con un rediseño de las reglas reales21 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Nacho Vallejo (Sevilla, 1972) tiene una dilatada trayectoria asistencial como médico internista, pero también como gestor y formador en la práctica clínica en la sanidad pública, en el nuevo paradigma de la cronicidad. De sus#