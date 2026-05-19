Nacho Vallejo, médico internista: «Si un sistema sanitario necesita héroes para funcionar, ha fracasado en su diseño»

Rubén Nóvoa Pérez
Rubén Nóvoa OURENSE / LA VOZ

OURENSE CIUDAD · Exclusivo suscriptores

Nacho Vallejo y José Luis Jiménez, en la clausura del programa formativo del Colegio Médico de Ourense
Nacho Vallejo y José Luis Jiménez, en la clausura del programa formativo del Colegio Médico de Ourense Miguel Villar

El especialista andaluz apuesta por una transformación del modelo con un rediseño de las reglas reales

21 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Nacho Vallejo (Sevilla, 1972) tiene una dilatada trayectoria asistencial como médico internista, pero también como gestor y formador en la práctica clínica en la sanidad pública, en el nuevo paradigma de la cronicidad. De sus

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete