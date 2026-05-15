Así se calcula la resistencia de las protecciones de los viaductos para que aguanten embestidas como la del camión de Ourense

Estado en el que quedó el pretil tras el impacto del camión en un viaducto de la A-52, en Melón (Ourense) SANTI M. AMIL

El accidente de un camión este miércoles en un viaducto de la A-52 en Melón (Ourense) volvió a poner sobre la mesa la importancia de las protecciones en los bordes de los viaductos, que en