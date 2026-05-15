Así se calcula la resistencia de las protecciones de los viaductos para que aguanten embestidas como la del camión de Ourense
REDACCIÓN / LA VOZ
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Entre los factores que se tienen en cuenta está el volumen de tráfico de vehículos pesados y que bajo la estructura haya otra carretera o una vía férrea15 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El accidente de un camión este miércoles en un viaducto de la A-52 en Melón (Ourense) volvió a poner sobre la mesa la importancia de las protecciones en los bordes de los viaductos, que en#