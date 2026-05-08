Pilar Garzón asume la presidencia del Consello Galego de Colexios Médicos

Pilar Garzón, presidenta del colegio de médicos de Ourense, asume ahora la presidencia del consello MIGUEL VILLAR

La presidenta del colegio oficial de médicos de Ourense, Pilar Garzón Guiteria, asumirá la presidencia del Consello Galego de Colexios Médicos, un cargo que va rotando entre los responsables de los cuatro órganos colegiales. Hasta ahora ocupaba esta representación el presidente del colegio lucense, Eduardo Díaz, quien sustituyó a Isidro Lago a principios del 2023. Normalmente se trata de un cargo rotatorio cada dos años, aunque en el caso de Iglesias se extendió más de tres por la renuncia de Lago.

Pilar Garzón es urgencióloga en el CHUO y asumió la presidencia del ente colegial en el año 2022. El Consello tiene como funciones coordinar y representar a los cuatro colegios, informar preceptivamente sobre las normas de la Xunta que afecten a la profesión o participar en la actualización de planes de estudio para posgraduados o especialistas, entre otras tareas.