El Gobierno posterga el último tramo de la línea de alta velocidad gallega porque no ahorra tiempo de viaje

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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La línea de alta velocidad Madrid-Galicia terminaría en vía única y en una curva si no se construye el último tramo
La línea de alta velocidad Madrid-Galicia terminaría en vía única y en una curva si no se construye el último tramo Santi M. Amil

Transportes da por primera vez las razones del retraso de la licitación de parte del trazado de la variante de Ourense

16 abr 2026 . Actualizado a las 04:00 h.

Todo empezó porque en los planos para la reforma integral de la estación de Ourense, cuya finalización está prevista para el 2030, no aparecía la entrada de la variante exterior de Ourense en vía doble.

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