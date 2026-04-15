Una tarotista acusa a su amiga de obligarla a limpiar su casa gratis tras hacerle creer que eran trabajos en beneficio de la comunidad: «Se puso en contacto conmigo un fiscal»

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE

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La acusada, en el banquillo, mientras la denunciante habla con la magistrada.
La acusada, en el banquillo, mientras la denunciante habla con la magistrada. M. FERNÁNDEZ

La sospechosa, que no pudo declarar al aplazarse el juicio en Ourense, asegura que la víctima es ella y que teme que la denunciante le eche el mal de ojo

16 abr 2026 . Actualizado a las 04:00 h.

Tras dos aplazamientos previos, el juicio previsto este miércoles en la plaza dos de la sección penal de Ourense tampoco pudo quedar visto para sentencia. El caso, un rocambolesco asunto en el que se indaga si

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