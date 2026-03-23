Una profesora de Ourense acusa a los padres de un alumno de hostigarla para que dejara el centro: «El problema era que su hijo no aprobaba las matemáticas»

Los progenitores acusados de un delito leve de coacciones, durante el juicio en Ourense M. FERNÁNDEZ

Los acontecimientos que tuvieron lugar durante los primeros meses del año 2025 en un instituto de Ourense llegaron este lunes a la sala de vistas de la plaza 1 de la sección de Instrucción de la capital. En el banquillo de acusados se sentó un matrimonio acusado de cometer un delito leve de coacciones hacia una profesora del centro. La denunciante, que impartía la asignatura de Matemáticas, asegura que pusieron en marcha una campaña de «acoso y derribo» hacia ella para apartarla de la docencia tras suspender su hijo la materia. Pide que sean condenados al pago de una multa de 900 euros y que la indemnicen con 6.000 euros por los daños morales que padeció. Los investigados, ambos funcionarios policiales, aseguran que nunca hostigaron a la docente y que se limitaron a hacer público el malestar de sus hijos ante la que consideraba una incorrecta actuación en clase de la docente.

Así las cosas, será el titular del juzgado, el magistrado Leonardo Álvarez, el que tenga la última palabra sobre un asunto que se remonta al curso lectivo del 2024-2025. Ocurrió en el IES As Lagoas, de la capital. «El problema era que su hijo no aprobaba las matemáticas», dijo la docente que denunció el acoso, asegurando que tras el suspenso empezó a sufrir difamaciones por parte de los padres del menor, que cursaba primero de Bachillerato. «Querían apartarme», explicó.Tras una reunión mantenida entre alumnos, padres y dirección, el equipo directivo mantuvo un encuentro con la docente para trasladarle las quejas, asegurando ella entonces su intención de «intentar cambiar ciertas cosas». Añadió que, a raíz de otro suspenso, los acusados se presentaron de nuevo en el instituto «pidiendo ver los exámenes de su hijo hasta la fecha». «Yo me sentía amenazada y presionada», dijo, recordando que se «publicaron insultos y difamaciones en redes» y que el centro «apareció empapelado con esquelas de 'muerte a las matemáticas'», además de organizar manifestaciones. Ante esta situación empezó a sufrir ataques de ansiedad que la llevaron a solicitar una baja médica. «Al 99 % creo que ellos lo orquestaron todo y convocaron la manifestación», dijo en relación a los acusados.

De la tensión que había con la profesora fue testigo directo la que en aquellos momentos era la directora del instituto. En la vista, recordó que en diciembre del 2024 varios padres acudieron al centro para hablar sobre el tema, si bien posteriormente solo los investigados acudían «muchas veces por el centro» con ese mismo fin. Rememoró que recibió un correo electrónico de la madre «advirtiendo que tomaría medidas porque al centro el alumnado no le importaba nada» y se refirió a una reunión con los acusados, un día después de que a su hijo le pusieran una incidencia. «Fue muy tensa», explicó, asegurando que el padre del alumno acudió vestido con su uniforme reglamentario y provisto de arma. Estuvo poco tiempo en el encuentro pero luego, tras quedarse a solas la madre y la directora, la investigada le exigió el cese de la docente. «Hasta que no vea a esta mujer fuera no voy a parar», dijo, según la directora, que hizo constar todo en un informe. «Hubo hostigamiento», aseguró, explicando que tras la aparición de los pasquines con las esquelas, la docente cogió una baja.

Pero nada de esto reconocen los acusados. «Todo se inició porque los niños tenían un examen y el día anterior la profesora dijo que iba a meter materia no impartida; estaban frustrados», dijo. Ella admitió que tras suspender su descendiente fue al colegio «porque era la primera vez que pasaba», si bien ese encuentro con la profesora fue «cordial» porque consideró que la nota era justa. Eso sí, después el malestar entre padres y estudiantes fue creciendo y once familias pusieron en marcha el movimiento Derecho a Aprender Matemáticas. «Todos tuvimos que llevar a nuestros hijos a clases particulares», aseguró, recordando que se pusieron de acuerdo entre todos para realizar las protestas y hablar con la Inspección. Tanto ella como su marido negaron haber hecho publicaciones difamatorias en redes sociales, justificando el acusado su presencia en el colegio uniformado. «Estaba trabajando», dijo. «No tenemos nada en contra de ella, solo hemos querido dar visibilidad a un problema y al exceso de corporativismo en el centro», explicó la progenitora en su derecho a la última palabra.

Antes de las conclusiones declararon como testigos tanto la tutora del curso, que dijo haber recibido quejas por la profesora de Matemáticas de la mitad de los padres de alumnos, y otros progenitores, que aseguraron que todo se hizo «de común acuerdo» y negaron que los denunciados hubieran organizado las protestas.

«Los acusados le dijeron a la directora que esta señora tenía que irse a su casa», aseguró el abogado de la denunciante en su alegato final, pidiendo que este comportamiento sea castigado. La defensa, sin embargo, cree que «pedir explicaciones no puede ser un delito» e interesó la libre absolución.