Cuatro años de cárcel para un estafador que simuló ser un prestigioso odontólogo y dejó en la ruina a una amante que le entregó su dinero y el de su familia
El acusado, que ya tiene otras condenas, contactó con la víctima a través de Facebook y acabó manteniendo con ella una relación amorosa, a pesar de que estaba casada05 mar 2026 . Actualizado a las 16:38 h.
El engaño amoroso que llevó a una mujer a perder su dinero y el de su familia no fue culpa de su propia negligencia, sino resultado de las maquinaciones de un peligroso estafador que la envolvió en