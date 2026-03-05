Cuatro años de cárcel para un estafador que simuló ser un prestigioso odontólogo y dejó en la ruina a una amante que le entregó su dinero y el de su familia

Marta Vázquez Fernández
Marta Vázquez OURENSE

El acusado, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Ourense
El acusado, durante el juicio en la Audiencia Provincial de Ourense MIGUEL VILLAR

El acusado, que ya tiene otras condenas, contactó con la víctima a través de Facebook y acabó manteniendo con ella una relación amorosa, a pesar de que estaba casada

05 mar 2026 . Actualizado a las 16:38 h.

El engaño amoroso que llevó a una mujer a perder  su dinero y el de su familia no fue culpa de su propia negligencia, sino resultado de las maquinaciones de un peligroso estafador que la envolvió en

