Obligan al Sergas a indemnizar con 131.000 euros a una paciente de cáncer de mama por una lesión irreversible al administrarle mal la quimioterapia
OURENSE
OURENSE CIUDAD
Primero un juzgado de lo social de Ourense y ahora el TSXG ven probado que los sanitarios del Hospital de Ourense eligieron una técnica que tenía más riesgo para la paciente18 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Sergas deberá indemnizar con 115.359 euros a una paciente por la grave lesión que sufrió en un brazo cuando intentaba curarse un cáncer de mama en el hospital de Ourense, CHUO. Tras analizar toda