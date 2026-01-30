La UNED prueba en Ourense sistemas antitramposos

El director de UNED Ourense muestra los detectores. SANTI M. AMIL

La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha decidido dar un paso más para evitar el fraude en los exámenes y garantizar que todos sus alumnos estén en igualdad de condiciones a la hora de enfrentarse a las pruebas de evaluación. Para ello, ha apostado por confiar en la tecnología y probar dos sistemas que detectan tanto la existencia como el uso de dispositivos electrónicos por parte de quienes están dispuestos a hacer trampas. Un detector de frecuencias EX-M y otro de materiales EX-3MAT son la base del nuevo plan de control, que ya se ha comenzado a poner a prueba en cinco centros del país, entre ellos el de Ourense.

«Lo estrenamos en los exámenes de cuatrimestre de la pasada semana y volveremos a usarlos en los de febrero», señala Jesús Manuel García Díaz, director de UNED Ourense. No hubo sorpresas en esa primera prueba y espera que tampoco se produzcan en la segunda. «La verdad es que nosotros estamos bastante contentos en este aspecto. Muy pocas veces nos hemos encontrado con personas dispuestas a sustituir el estudio por este tipo de atajos. Que yo recuerde, tuvimos un caso de uno que llevaba un móvil conectado en un bolsillo y otro que optó por la más clásica chuleta de papel», relata el responsable de la delegación ourensana.

El detector de materiales es la primera barrera del nuevo sistema. Permite detectar los pinganillos, collares inductores y equipos electrónicos, incluso estando apagados, y tiene una alta fiabilidad. Su nivel de precisión y su fácil manejo lo convierten en una herramienta muy útil para evitar el acceso con equipos electrónicos no autorizados a las salas de examen. Se recomienda su uso en los pasillos.

El dispositivo de frecuencias, sin embargo, está pensado específicamente para el interior de las aulas. Es capaz de encontrar distintos tipos de señales y cualquier frecuencia electrónica de 0 a 10 gigahercios. La opción específica para transmisiones móviles facilita la identificación de las señales de auriculares o llamadas de cualquier tipo. Dispone de varios niveles de sensibilidad y trabaja en modo silencio o vibración para no molestar a quienes se están examinando.

Según las directrices de la UNED, quien sea pillado por alguno de los dos detectores será requerido para que muestre el dispositivo que provoca la alerta. Si lo han descubierto en el pasillo y se niega a entregarlo, se le impedirá el acceso a la sala y. si la detección ya se produce dentro, tendrá que abandonar el examen, que será retirado por el tribunal, Además de en Ourense, el sistema se está probando en los centros asociados de Madrid, Barcelona, Baza (Granada) y Calatayud (Zaragoza).