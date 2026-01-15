Piden dos años de cárcel en Ourense para una mujer a la que acusan de quemar su propia casa y perjudicar al banco que tenía la hipoteca

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE

La acusada negó los hechos en la audiencia previa celebrada en Ourense
La acusada no admite los hechos y su abogado pide informes que acrediten que en la vivienda hubo otro fuego posterior

16 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La audiencia previa que se celebró este jueves en Ourense para explorar las posibilidades de acuerdo en un asunto en el que se acusa a una mujer de quemar su propia vivienda se cerró sin éxito. La investigada

