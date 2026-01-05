Archivan la causa contra el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez por su relación con Vendex, trece años después de su detención en el marco de la operación Pokémon

Paco Rodríguez volvió a la política municipal en el 2023 como candidato del PSOE a la alcaldía, pero lleva más de dos años sin asistir a los plenos. MIGUEL VILLAR

El Tribunal de Instancia de Ourense ha decidido archivar la pieza de la operación Pokémon que investigaba al exalcalde del PSOE Francisco Rodríguez; al exconcejal del BNG, Fernando Varela; y al entonces jefe de la Policía Local, Abelardo Ulloa. Se trataba de averiguar si habían aceptado dinero a cambio de favores a la empresa Vendex, que gestionaba el servicio de la ORA y la grúa en la ciudad de As Burgas. El magistrado concluye que «no hay indicios de que los investigados recibiesen distintas cantidades de dinero a cambio de favores que pudieran favorecer a la mercantil Vendex», según se lee textualmente en la resolución hecha pública este 5 de enero, 13 años después de las detenciones que dinamitaron el bipartito en Ourense.

El juez recuerda, en el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, que «ninguna prueba se ha practicado a lo largo de la presente instrucción a la hora de acreditar la realidad de tales afirmaciones, más allá de la declaración prestada en sede judicial por dos coinvestigados». Explica que esos testimonios «no se consideran suficientes» para poder fundar un escrito de acusación porque no están acompañados de indicios objetivos que permitan corroborar tales afirmaciones.

Recuerda además que «los tres investigados negaron, en las declaraciones prestadas en sede judicial, haber recibido cualquier cantidad a cambio de favores relacionados con su actividad profesional». Tampoco parece suficiente para sustentar la causa «el hecho de que alguno de los coinvestigados haya viajado a Ourense en un momento determinado». Para él esa circunstancia por si sola «no justifica que dicho viaje lo fuera con la intención de entregar una determinada suma de dinero a alguno de los investigados».

Archivan la pieza de la Pokémon que investigaba el regalo de un Rolex al exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez M. Vázquez

En la resolución, el titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción recalca, además, que toda la documentación obrante en las actuaciones fue elaborada desde la mercantil Vendex «pero no consta que dicha documentación luego se vea corroborada con efectivas entregas de metálico a autoridades ourensanas o que las mismas hayan provocado algún tipo de favorecimiento por parte de autoridades ourensanas hacia la empresa». Con todo, este auto de sobreseimiento provisional y archivo en esta pieza concreta de la operación Pokémnon, no es firme. Contra él cabe presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ourense.

El impacto en la política ourensana

Las consecuencias de la operación Pokémon fueron trascendentales para la política ourensana. Tanto Paco Rodríguez como Fernando Varela dimitieron en el año 2012 tras verse implicados en la investigación impulsada por la jueza Pilar de Lara y la coalición de PSOE y BNG saltó por los aires. Las siguientes elecciones municipales, celebradas en el año 2015, las ganó Jesús Vázquez, del PP, aunque tuvo que gobernar en minoría ese mandato ante el despegue de Democracia Ourensana.

Con el tiempo, las diferentes piezas de la Pokémon fueron archivándose y el PSOE quiso rehabilitar públicamente a Paco Rodríguez. Pese a que en el año 2012 dejó de ser militante de la formación socialista, en las últimas elecciones fue su candidato a la Alcaldía, aunque los resultados no fueron los esperados y el PSOE quedó relegado a la tercera fuerza, tras DO y PP. Rodríguez asistió a los primeros plenos, pero no ha vuelto a presentarse a las reuniones de la corporación alegando problemas de salud.

Tras dejar todos sus cargos en el año 2012, el nacionalista Fernando Varela se ha mantenido en un segundo plano, aunque siempre presente y muy activo en las movilizaciones de todo tipo convocadas por el BNG en Ourense.