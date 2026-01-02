La extradición de Cuba a España de Martiño Ramos sigue pendiente un mes y medio después

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE

OURENSE CIUDAD · Exclusivo suscriptores

Martiño Ramos, en una imagen de archivo.
Los senadores del PP preguntaron por el caso al Gobierno, que contestó que ha cumplido «en tiempo y forma» con la tramitación de la solicitud de extradición

03 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El caso Martiño Ramos fue uno de los más sonados del año que acaba de cerrarse. La huida a Cuba del profesor ourensano y su detención en el país caribeño suscitaron una gran controversia. El docente había

