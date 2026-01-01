Coral, la primera gallega del 2026, nació en Ourense con las campanadas

La provincia con la menor natalidad de Galicia ha dado este año la campanada recibiendo a la primera gallega: Coral Conde Cid. La niña vino al mundo en un parto natural, sin complicaciones, justo a las 00.00 horas, según quedó registrado en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Pesó 2,900 kilos y se empeñó en impedir que sus padres, Iria Andrea y Yago, y el equipo de profesionales de guardia que atendían el servicio pudieran tomarse las uvas. Por supuesto, nadie le guarda rencor por ello. Al contrario, porque por mucho que buscan en la memoria, nadie recuerda cuándo fue la última vez que Ourense pudo presumir de recibir al primer bebé gallego. Su predecesora en el cargo de primera ourensana, Aroa, nació el 1 de enero del 2025 a falta de 18 minutos para las dos y pareció madrugadora. Tiago, en el 2024, esperó hasta las 9 de la mañana.

Coral en brazos de Iria, su madre, acompañada de su padre, Yago, y del el equipo de guardia del CHUO

La tempranera llegada de Coral ha sido una alegría para la familia alaricana de Iria y Yago pero también podría ser una buena señal para los registros de natalidad ourensanos . Ella estrena una lista que, año tras año, va en descenso. El 2025 se cerró con la llegada al mundo de Miguel, a las 17,35 horas del 31 de diciembre.

El suyo fue el nacimiento 1.082 del año pasado en el CHUO y, aunque la cifra es ligeramente mayor a los 1.057 registrados en el 2024, queda muy lejos de los 1.530 bebés que llegaron al mundo en este hospital ourensano hace una década. Para encontrar a otro bebé casi tan madrugador como Coral, hay que irse al 2021, que fue estrenado por Antón cinco minutos después de estrenar el año.

Otros bebés madrugadores

En A Mariña, el primer bebé del 2026 nació a las 00.49 horas, se llama Luan Mikiel y refuerza los lazos con Cabo Verde, puesto que sus padres son naturales del archipiélago africano. Nació en el Hospital Público da Mariña, en Burela, con un peso de 3,300 kilogramos. Midió 52 centímetros. Su madre, Gilsa Pereiras, tiene 20 años y llegó a Galicia hace poco más de tres meses, como explicó aún llena de emoción una de sus tías, Linda. La familia reside en San Cibrao, en Cervo, aunque es originaria de la isla caboverdiana de Santiago, donde está el padre que no se separaba del teléfono.

Un poco después, cuando pasaban seis minutos de las dos de la madrugada nacía Gabriel en el CHUS. El primer bebé compostelano pesó casi tres kilos.