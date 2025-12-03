La abuela de Galicia cumple 109 años: «Faltan hombres en el baile»

Esperanza Cortiñas cumple este miércoles 109 años. Posa junto a sus hijas María del Carmen y Aurora MIGUEL VILLAR

Mientras en Europa circulaban rumores sobre un complot contra Rasputín y, en plena Primera Guerra Mundial, Rumanía intentaba contener el avance de las potencias centrales, con Alemania a la cabeza, en Ourense nacía Esperanza Cortiñas. Era el 3 de diciembre de 1916.

Este miércoles, la abuela de Galicia cumple 109 años sin perder ni su temperamento ni su coquetería, aunque ya algo cansada de ser noticia al tener que alterar su activa rutina, que la lleva todas las semanas al centro social de la calle Concello de la ciudad de As Burgas. Allí juega a las cartas y, sobre todo, baila. «Y me había vestido y todo, pero se puso a llover y mejor no salimos», decía ayer Esperanza con los zapatos de tacón aún puestos.

Sus hijas, María del Carmen y Aurora, la acompañan en una semana llena de visitas, algunas inesperadas. «Este lunes vino una televisión de Canadá. Sobre todo querían saber qué comía y ya les dijimos que nada precocinado: carne picada, verduras, fruta... Y también que no le falta el chupito de licor café de las once de la mañana, porque comemos temprano, a la hora francesa. Luego quiso jugar con ellos a la brisca y les ganó», apunta María del Carmen. Esta noche estará en el programa Land Rober. Irá, además de con sus dos hijas, con su peluquera de confianza, la de siempre.

Esperanza sonríe con el plan semanal, pero de medio lado. A ella lo que le apetece es ir al centro social. «Me gusta cualquier ritmo, desde pasodoble hasta el tango. Pero hacen falta más hombres en el baile», señala. Aunque a ella no le faltan parejas, pues afirma que es una de las más solicitadas de la sala: «Eso sí, tienen que agarrarme muy bien, fuerte». Le sobran la energía, el humor y la determinación. Ella solo quiere bailar.