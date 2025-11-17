Condenan a la Diputación de Ourense a indemnizar con 40.000 euros a un motorista que tuvo un accidente con un jabalí por no señalizar debidamente la carretera

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE

Imagen de archivo de una señal de zona de paso de animales en libertad
Imagen de archivo de una señal de zona de paso de animales en libertad Emilio Moldes

El magistrado insta a la entidad provincial a recurrir el fallo para que sea el TSXG el que confirme o no el criterio y aporte certidumbre a quienes sufran este tipo de colisiones

18 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Un juzgado de Ourense ha condenado a la Diputación provincial a indemnizar con 40.000 euros a un motorista que tuvo un accidente con un jabalí. El magistrado ve probado que la zona en la que

