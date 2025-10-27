Tres años después de la muerte de un estudiante de Ourense tras caerle encima un muro en su instituto, la instrucción sigue abierta con once investigados

Marta Vázquez Fernández
Marta Vázquez OURENSE

Exterior del instituto Prieto Nespereira de Ourense
Exterior del instituto Prieto Nespereira de Ourense Miguel Villar

La magistrada que lleva el caso aún no ha dictado el auto en el que decidirá si hay motivos para llevar a juicio a los sospechosos, dos de los cuales ya fallecieron

28 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Poco antes de las dos de la tarde del 26 de octubre del 2022, Manuel, un alumno de 15 años se estaba cambiando de ropa en el vestuario del IES Prieto Nespereira de Ourense, después

