A planificación como ferramenta fronte ao lume
Hai menos de dous meses, convocados polo Colexio de Arquitectos de Galicia e pola Agrupación de Urbanistas de Galicia, máis dun cento dos principais urbanistas do país reuníronse en Ourense nunha xornada titulada «Tejidos al límite: la planificación como herramienta ante el riesgo». Nese encontro, Juan Picos —probablemente a persoa con máis coñecemento e propostas para facer fronte á eiva dos incendios— chamou a atención sobre a urxencia e a necesidade de integrar a planificación dos riscos de lume. Mentres outras perturbacións veñen sendo asumidas e incorporadas ás estratexias de ordenación, os incendios seguen a ser tratados como episodios illados, e non como a consecuencia directa dunha falla de previsión. A realidade é que nada acontece de maneira illada.
Como urbanistas, lembramos a miúdo que cada decisión sectorial leva asociados riscos que afectan ao conxunto do territorio. Por iso, non pode prevalecer un interese económico particular nin podemos ser laxos na aplicación das normativas, pois é o ben común o que debe guiar a ordenación territorial. Paisaxe, mobilidade, vivenda, turismo, industria, servizos, enerxía e as políticas agraria e forestal deben responder a unha visión compartida e coordinada.
É preciso contar con políticas ambientais máis ambiciosas: destinar maiores recursos á prevención, mellorar a xestión forestal e apoiar de maneira decidida a poboación que habita as contornas rurais.
As solucións non pasan pola implantación de grandes industrias nin por infraestruturas de mobilidade que, con frecuencia, só contribúen a fragmentar o territorio.
A resposta atópase na planificación de proximidade e na capacidade de xestión das Administracións máis achegadas, comezando polo concellos. Mais hoxe, para eles, resulta economicamente inasumible facerse cargo desa planificación e prevención (non é casual que varias convocatorias de axudas para elaborar plans de incendios quedasen desertas). En todo caso, a preservación das zonas despoboadas non pode recaer sobre quen as habita: é unha responsabilidade colectiva que debe asumir o conxunto do país.
Neste días, tanto o presidente da Xunta, ao subliñar a necesidade de reforzar a previsión, coma o presidente do Goberno, ao propoñer un pacto de Estado, resitúan o problema na carencia dunha planificación previa e na urxencia de antepoñer o interese xeral aos intereses sectoriais. Esta reivindicación é, sen dúbida, benvida, e debería abrir a porta a un modelo de ordenación territorial máis ambicioso e eficaz. Só así poderemos dar unha resposta transversal a cuestións estruturais que adoitan abordarse cando xa adquiriron unha dimensión crítica. A planificación debe anticiparse ao colapso dos tecidos territoriais; só así se poderá garantir unha resposta eficaz e sostible.
O maior dos riscos está en non escoitar. A xornada de Ourense pasou case desapercibida. Por desgraza, Ourense está hoxe nos informativos como unha das zonas máis afectadas polos lumes. Unha vez máis, repítese o patrón: desbótanse as ferramentas de planificación apriorística e só se actúa cando o problema xa é grave. Insistimos unha e outra vez na importancia de contar con axendas urbanas, plans directores, plans territoriais e instrumentos de ordenación que anticipen os conflitos e eviten a improvisación. O urbanismo nunca tivo como propósito buscar solucións a posteriori, senón construír respostas preventivas, integradas e sostibles. É hora de escoitar, planificar e actuar antes de que sexa máis tarde.