La Fiscalía de Ourense pide tres años de cárcel para el joven acusado de provocar el accidente en el que murió una auxiliar de farmacia de Castro Caldelas

El conductor del vehículo que embistió el coche de la mujer dio positivo en las pruebas de alcohol tras el accidente Alejandro Camba

Pronto se cumplirán dos años del accidente de tráfico que le costó la vida a una mujer de 61 años en Xunqueira de Espadanedo y la causa penal contra el conductor al que se acusa de haber provocado aquella tragedia está cada vez más cerca de juicio. Hace tan solo unas semanas la Fiscalía de Ourense presentó su escrito de conclusiones provisionales, en el que atribuye un delito de homicidio por imprudencia en concurso con otro de conducción bajo los efectos de alcohol al joven que se cruzó en el carril de la víctima y colisionó contra ella. Reclama el ministerio público una condena de tres años de cárcel y cuatro de retirada del permiso, lo que implicaría la pérdida de vigencia del carné para un sospechoso que tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos.

Fue, en concreto, unos minutos después de las ocho de la mañana del 28 de julio del 2023. José Manuel C. I. iba al volante de un Audi A3 propiedad de su padre por la carretera OU-536, que comunica las localidades de Ourense y A Pobra de Trives, pero la acusación pública sospecha que no se encontraba en condiciones óptimas para conducir. Se presume que antes de ponerse al volante había consumido bebidas alcohólicas y que no reunía «las condiciones psicofísicas necesarias para una circulación segura», lo que habría motivado que a la altura de Xunqueira de Espadanedo perdiera el control del automóvil e invadiera el carril contrario. Por esa vía circulaba, en dirección a Castro Caldelas, Mercedes G. M., una mujer de 61 años que residía en la ciudad de As Burgas pero acudía cada mañana a trabajar a la farmacia de Castro Caldelas, que regentaba su hermano.

De acuerdo con la versión de los hechos que pone sobre la mesa el ministerio público, cuando el acusado circulaba por el kilómetro 21,2 de la carretera en dirección a Ourense, al llegar a una curva de trazado suave y ligeramente ascendente, invadió el sentido contrario «por razón del estado en el que se encontraba y pese a contar con buena visibilidad», impactando contra el Volkswagen Golf en el que iba la víctima. La embistió y el impacto fue tan brutal que ella murió casi en el acto debido a las graves lesiones que sufrió. Él, por su parte, quedó atrapado dentro del coche y fue trasladado por el helicóptero H4 al hospital de Ourense con heridas de diversa consideración.

Los primeros agentes de la Guardia Civil en llegar al lugar de los hechos ya sospecharon que el joven piloto se encontraba bajo los efectos del alcohol. Tal y como recoge el informe de fiscalía, advirtieron que el acusado presentaba síntomas como «desorientación, ojos brillantes, halitosis alcohólica o habla pastosa», pero debido a las contusiones que padecía no se le pudo hacer la prueba de alcoholemia en este momento porque lo prioritario era que los médicos lo atendieran. No obstante, un equipo de atestados del instituto armado se trasladó al centro hospitalario de la capital, donde finalmente sí se pudo practicar el test del etilómetro. La primera prueba, a las diez de la mañana, arrojó un resultado de 0,39, mientras que en la segunda, efectuada una hora y cuarto después, esa tasa había bajado hasta los 0,30. Los funcionarios de la Benemérita utilizaron la fórmula Widmark para llegar a la conclusión de que en el momento del accidente, las ocho de la mañana, la tasa de alcoholemia del conductor era de «al menos» 0,47 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, un cifra que supera los 0,25 permitidos por la legislación vial.

La Fiscalía reclama ahora que tanto el acusado como su compañía de seguros sean declarados responsables civiles directo y subsidiario, respectivamente, y que indemnicen a la madre de la víctima por los desperfectos del vehículo. Tanto la progenitora como los hermanos ya fueron en su día indemnizados por la aseguradora por los daños personales derivados de esta tragedia, por lo que no reclaman.

La causa llegará en breve a los juzgados de lo penal de la ciudad, uno de los cuales dirimirá el asunto, para el que a día de hoy aún no hay fecha.