La historia de superación de Imram, primer pakistaní licenciado en Ourense: de no saber una sola palabra a acabar ADE

Imram ha compaginado sus estudios con el trabajo en el negocio familiar Santi M. Amil

En septiembre del 2021 Imram Razzak cruzaba las puertas de la Facultad de Empresariales y Turismo, en el campus de Ourense, para comenzar su etapa como universitario. «Fue un momento muy especial y emotivo», recuerda. La razón de su emoción es que estaba a punto de convertirse en la primera persona de su familia en hacer estudios superiores.

Pero había otro pensamiento ocupando la cabeza de este joven pakistaní que había llegado a España apenas ocho años antes para reunirse con su familia. «No sabía si sería capaz. Cuando llegué no hablaba una palabra del idioma, y al empezar la carrera aún no lo dominaba del todo. Estaba preocupado, y la verdad es que lo noté. Se me han hecho muy largos estos cuatro años. Afortunadamente, he tenido excelentes compañeros que me han ayudado todo lo que han podido, igual que he contado con el apoyo de los profesores», asegura.

Pese a aquellos miedos iniciales, Imram acaba de graduarse en Administración y Dirección de Empresas, lo que lo convierte también en el primero de su nacionalidad en recibir el título en el campus de Ourense.

«Cuando nosotros llegamos no había en Ourense ninguna otra familia de Pakistán. De hecho, al principio no me relacionaba con nadie. Mi círculo de amistades se limitaba a mi hermano mayor. Era muy difícil, porque yo ya tenía 14 años cuando llegué a España. Allí dejé a mis amigos de siempre, y es una edad complicada», reflexiona este joven que se confiesa bastante introvertido.

Pese a esa timidez, hizo buenas migas con los compañeros de clase que tuvo en el instituto ourensano de O Couto. Hasta el punto de que dos de ellos, con los que había cursado un ciclo medio y otro superior de la rama de Administración y Finanzas en la formación profesional, fueron los que le animaron a seguir estudiando en la universidad.

«Este es un campo que me gustó desde el principio. Mi objetivo inmediato es encontrar una empresa con la que comenzar. Me gusta bastante el sector financiero», apunta. Aunque, cuando se le pregunta por su ideal, Imram se ve como emprendedor: «A largo plazo, mi futuro lo veo creando mi propia empresa aquí en Ourense o en otro lugar de Galicia».

Asegura que, a pesar de que cuando llegó ya no era un niño, se siente integrado y le ha tomado cariño a esta tierra. No le importa mucho el sector en el que le toque comenzar a poner en práctica lo aprendido, pero es un gran aficionado al deporte —compite en kung fu con el club Artai— y dice que su ideal sería crear una empresa tenga que ver con ese sector. Mientras, sigue ayudando en el negocio de comida que tiene su familia, una tarea que ha compaginado siempre con los estudios.