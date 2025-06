Recupera los restos de su padre arrollado por un tren en Ourense hace doce años, y acude con el baúl lleno de huesos a una discoteca de Valladolid

El Imelga de Ourense realizó la autopsia del fallecido por atropello de tren y tomó muestras de ADN, huellas y fotografías. Eva Sarmiento

Doce años después de que un hombre muriera atropellado por un tren en una vía ferroviaria en Amoeiro (Ourense), una hija de ese fallecido reclamó que se enviaran los restos mortales de su progenitor y, tras cotejar el ADN, el Juzgado de Instrucción 2 de Ourense autorizó su exhumación de una fosa común del Concello de Ourense y el envío a la familiar. Pero en lugar de las cenizas que esperaba, recibió un baúl con todos los huesos, algo que está a la espera de ser aclarado.

La legislación sanitaria no exige el envío de restos cadavéricos de más de cinco años en coches fúnebres especiales. Lo normal es estos casos es que el familiar acuda a recogerlos o bien que pague por su incineración para el posterior envío de las cenizas. Se cree que fue así en este caso.

Pero el suceso no acaba con ese error pendiente de ser aclarado. Esos restos mortales, los huesos que recibió la mujer, se encuentran ahora custodiados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valladolid después de que ella protagonizara un extraño episodio a mediados de la semana pasada: se presentó con ese baúl, con los huesos de su padre, en una discoteca del alfoz de Valladolid. Al tener conocimiento de que una mujer estaba con un baúl con huesos humanos, agentes de la Guardia Civil acudieron al local de ocio. Comprobaron que en la caja estaba la documentación del traslado autorizado del fallecido y que no había nada a priori ilícito en ello. En todo caso, se llevaron ese cofre para el instituto forense vallisoletano a la espera de recibir instrucciones desde el juzgado ourensano, según ha publicado El Norte de Castilla.

En su día, en el verano del 2013, el fallecido no había podido ser identificado, y tras intentar su reconocimiento por varias vías, incluso divulgando una fotografía parcial del fallecido, además de su descripción física, no se volvió a saber nada. No constaba denuncia de desaparición ni había documentación para identificarlo. Al practicarle la autopsia, los forenses ourensanos tomaron muestras genéticas y su huella dactilar.

El protocolo para estos casos establece que el cuerpo puede estar un máximo de diez días en una cámara frigorífica. Si la familia no aparece, como fue este caso, se inicia la tramitación de la inhumación del cadáver por beneficiencia en un nicho gratuito y el Concello paga a la funeraria según unos precios públicos. Normalmente esto se hace en el ayuntamiento en el que ha aparecido el cadáver, pero en Amoeiro todos los camposantos son religiosos, precisó el alcalde de entonces de este municipio ourensano, Rafael Rodríguez Villarino. El hoy senador socialista recuerda que hace un par de meses recibió una llamada de la mujer que se identificó como hija del fallecido en este atropello de tren. Solicitaba información, pero él no se la pudo ofrecer pues el Ayuntamiento no llegó a saber cómo discurrió la investigación.

Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia en Ourense habían recogido muestras del ADN, para poderlo comparar cuando apareciese algún familiar, además de tomar huellas y fotografías. Estos datos del fallecido se pasaron a un banco o base de ADN de personas desaparecidas. Hasta hace un par de meses no hubo novedades ni nuevas pistas sobre la identidad del difunto. La hija reclamó entonces y, tras el análisis genético que confirmó la vinculación, el Juzgado de Instrucción 2 de Ourense autorizó la exhumación de los restos y el envío de las cenizas, explican desde el TSXG. Es la misma autoridad judicial que tendrá que investigar por qué se mandaron huesos y no polvo, y qué se hará con ellos, después de que la demandante haya protagonizado la extraña situación de llevar los restos a la discoteca.