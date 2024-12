Tres años y tres meses de prisión para el acusado de pegar una brutal paliza a una taxista de Ourense para robarle

El acusado declaró desde la cárcel, donde cumplía la orden de prisión preventiva Alejandro Camba

La Fiscalía de Ourense había solicitado nueve años de prisión por un delito de robo con violencia y otro de lesiones para el hombre acusado de agredir brutalmente a una taxista ourensana para quitarle el dinero que llevaba, pero finalmente cumplirá tres años y tres meses de cárcel tras haber llegado las partes a un acuerdo que este jueves se confirmó en el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril cuando la taxista acudió a cubrir el servicio que un hombre solicitó a través de la central de comunicación que el colectivo tiene en Ourense. Lo recogió en la calle Pena Trevinca y lo llevó hasta la calle Xoán Manuel Pintos donde le pidió que hiciese una parada en un bar antes de seguir. Luego fue haciéndole varias indicaciones, llevándola por calles poco transitadas y sin cámaras de seguridad. En un momento dado empezó a golpearla desde el asiento trasero exigiéndole que le diera todo el dinero. Aunque la conductora le dijo que lo haría, el agresor continuó golpeándola. En un momento dado se bajó de la parte trasera y tras dirigirse a la delantera siguió pegándole en la cara y la cabeza con los puños y las rodillas aprovechando que el cinturón de seguridad que llevaba la taxista limitaba sus movimientos de defensa. Incluso le causó un corte con algún tipo de utensilio punzante. Tras hacerse con el bolso de la víctima y varios objetos personales, huyó del lugar ya que los gritos de ella habían alertado a los vecinos. Uno de ellos la auxilió y al verla con la cara ensangrentada pidió una ambulancia que la trasladó al CHUO. La taxista ingresó con traumatismo facial, fractura de huesos de la nariz, contusiones varias y una herida incisa frontal en la que le dieron ocho puntos de sutura y de la que le quedó como secuela una cicatriz. Estuvo 38 días de baja laboral.

Al hombre lo localizaron los agentes de la Policía Nacional poco después en el barrio de Covadonga gracias a la descripción aportada por la víctima, que también lo identificó sin duda alguna en la rueda de reconocimiento. Tras pasar a disposición judicial se ordenó su ingreso en prisión provisional. Desde la cárcel compareció este jueves en una sesión a la que no acudió la mujer que, aunque se ha reincorporado al trabajo, prefiere no volver a revivir lo sucedido. Pese a su ausencia, el agresor, de 36 años, le pidió reiteradamente perdón por lo sucedido aquella noche, explicando que no era consciente de sus actos por hallarse bajo los efectos del consumo de drogas. «Le pido disculpas por todo lo que le he hecho. En aquella época estaba muy mal, no tomaba mi medicación y me drogaba muchísimo», dijo, contando que consumía cocaína y heroína. El ahora condenado avanzó que pediría que la pena impuesta fuese firme para poder comenzar lo antes posible a cumplirla y comenzar en los programas que desarrollan varias entidades dentro del penal para apoyar la desintoxicación y la reinserción de presos con problemas de drogadicción. La magistrada le instó a aprovechar el tiempo que le queda en prisión en cambiar su modo de vida pero le advirtió que no iba a obtener beneficios penitenciarios para salir de la cárcel aprovechando el tercer grado si no demostraba que efectivamente avanzaba en esos tratamientos. «Lo que ha hecho es muy grave. No es solo una cuestión de pedir disculpas porque le ha ocasionado un trauma de por vida a la víctima. Esto no se supera con pedir perdón y el trauma le ha quedado reflejado en la cara con la secuela considerable que le ha dejado, pero también mentalmente porque el hecho fue desarrollado de tal manera que le genera un temor de por vida», le recordó. «Sé que era un desgraciado. Me arrepiento lo que usted no puede imaginar. Aprendí en este año que llevo preso hasta a hablar, a decir lo que siento. Aprendí a ser persona, a valorarme a mí mismo y ahora me doy cuenta de que era una basura que no valía para nada», concluyó.

En la sentencia acordada entre las partes se tiene en cuenta precisamente su situación mental debido a ese consumo de drogas, documentada por informes médicos, pero también el agravante de que el hombre ya tenía otra condena previa por agresión, en concreto por maltrato a una expareja. Aseguró en su comparecencia por videoconferencia desde la cárcel que en cuanto saliese se pondrá a trabajar para pagar la cantidad de 11.256 euros fijada como indemnización por la baja laboral y las secuelas físicas que provocó a la víctima.