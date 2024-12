El padre del hombre condenado por matar a Nerea Añel: «Tuve que poner en la calle muchas veces a mi hijo»

Julio González Sierra, durante el juicio por el homicidio de Nerea Añel en la Audiencia Provincial de Ourense Miguel Villar

El padre del hombre condenado por la muerte de Nerea Añel lleva muchos años sufriendo. Ha visto como su hijo, Julio González Sierra, caía en el infierno de las drogas muy joven y se iba metiendo poco a poco en una espiral de delincuencia que lo mantiene en prisión desde hace años. El pasado mes de febrero un jurado popular lo encontró culpable de haber dejado morir a su novia de 26 años, al no haberla auxiliado cuando ella se cayó al huir ambos de la Guardia Civil, y un juez lo condenó a diez años de prisión. Ahora Julio se enfrenta a una nueva causa judicial. Lo acusan de haber sometido a malos tratos a Nerea, meses antes de su muerte y piden para él penas de cárcel de hasta siete años. Durante la instrucción del homicidio varios testigos aseguraron haber visto al novio de la joven agredirla en más de una ocasión, pero el juicio programado para esta semana tuvo que suspenderse porque ninguno de ellos acudió a la vista pese a haber sido citados. Habrá otro intento en febrero del 2025.

Eduardo González Viéitez, el padre de Julio, recuerda en esta carta enviada a La Voz lo duro que es para una familia tener un hijo toxicómano y pide que sea tratado con justicia.

«Heroínas y héroes de paja, eso es lo que somos los padres de drogodependientes o toxicómanos. Elijan ustedes como les suena mejor. No queremos justificar nuestros fallos y nos ocultamos. Tanto yo, padre de Julio, como los padres de Nerea (D. E. P). Si hubiésemos puesto el mismo empeño en librar a nuestros hijos de la droga, hubiera sido otra cosa. Y también los medios de comunicación y su manera de enfocar la cuestión, tratando a Nerea como una niña normal y a Julio como el mismo demonio. Lo digo y lo repito: eran dos personas dominadas por la droga. Yo tuve que poner en la calle muchas veces a mi hijo, pues era insufrible aguantarlo y ver como se iba destruyendo.

Solo pido que lo juzguen con pruebas y no por lo que opine la sociedad, y que se haga justicia. Yo tuve la suerte, o desgracia, de conocer a Nerea. Solo una vez la vi. Ella y Julio llegaron sobre la una de la madrugada a mi domicilio, sucios y mal vestidos. Bajé al portal y me pidieron dinero para «comer». Yo no me escondo y sé que mi hijo tiene problemas con las drogas, al igual que los tenía ella. No sé si alguno de ellos tenía nómina, Julio no. Y había que consumir.

Dice el periódico que la madre de Nerea lo llamó «sinvergüenza» el 11 de diciembre, en el juicio por malos tratos. Pobre, eso es como llamarle hijo de puta a un sordo, pero hay que dar la nota. Lo dicho, los padres de toxicómanos o drogodependientes somos héroes de paja. Por cierto, los que vendían la droga siguen en la calle tratando de enfermar a más adultos, niños y niñas. Y eso parece no preocupar a la sociedad».