Un año de cárcel para la cuidadora de un colegio público de Ourense que usaba la fuerza con un niño autista de tres años para conseguir que comiera

La acusada se acogió a su derecho a no declarar en el juicio en Ourense M. FERNÁNDEZ

«Consideramos acreditado sin lugar a dudas que el menor fue sometido continuadamente por su cuidadora a un trato vejatorio y degradante». Con este argumento acaba de ser condenada una trabajadora de un colegio público de la ciudad de Ourense que durante varias semanas utilizó la fuerza para dar de comer a un niño autista de tres años. Mucho tiempo después de que ocurrieran los hechos y tras haberse celebrado dos juicios, la acusada tendrá que afrontar ahora una condena de un año de cárcel como autora de un delito contra la integridad moral. La sentencia, contra la que cabe presentar recurso, también condena a la Consellería de Educación, que tendrá que indemnizar, junto con la acusada, con 3.000 euros a la familia del pequeño.

La primera jueza en ver este caso había tildado de «mala praxis» la conducta de la profesional hacia el menor, pero no había apreciado delito alguno, lo que motivó que la familia del niño apelara la sentencia y la Audiencia de Ourense ordenase repetir el juicio. La togada que presidió ese segundo señalamiento, María Victoria Candamo París, tiene otro criterio. Tras escuchar los testimonios de padres y trabajadores que vieron lo que ocurría en el comedor ve probado que la profesional cruzó los límites legales cuando obligaba al pequeño a comer, sin importarle que se cayera al suelo o que llorara de forma incesante.

«En reiteradas ocasiones agarró por la fuerza al menor para obligarle a comer, sujetándole las manos mientras le metía la cuchara en la boca», dice la sentencia, en la que también se da cuenta de otras técnicas que utilizaba la acusada para salirse con la suya ante un niño especialmente vulnerable, ya que ni siquiera podía hablar debido a su enfermedad. «Lo sentaba en una silla con el respaldo contra la pared y ponía la rodilla sobre las piernas del niño mientras este gritaba, forzándolo a comer», constata la togada, que también da por probado que mientras practicaba estos abusos la investigada profería al niño frases como «vas tragar o prato» o «a mín no me pegas».

Todas estas vejaciones se producían en un comedor en el que había otros niños y trabajadores, pero no trascendieron hasta que a finales del mes de noviembre del 2019 varias madres del AMPA acudieron a las instalaciones y vieron cómo trataba la cuidadora al menor. Enseguida avisaron a su madre, que para entonces ya había notado un cambio muy grande en el comportamiento de su hijo. Siempre había ido al colegio contento, pero desde la llegada de la nueva cuidadora, varias semanas antes, se comportaba de otra manera. No quería vestirse por las mañanas y cuando el coche de sus padres llegaba al centro educativo, se resistía a bajarse y lloraba sin cesar. También notó un retroceso en su conducta la psicóloga que lo trataba y así lo aseguró en el juicio.

Para la togada, esos cambios en el comportamiento del pequeño guardan «nexo causal» con lo que le estaba pasando en el comedor. «Se estaba lesionando su dignidad y el menor no podía verbalizarlo, pues además de las dificultades propias de cualquier niño de tres años para expresar sus vivencias, él era incapaz de hablar debido a su autismo», sostiene la togada, que considera grave lo ocurrido, dado que la cuidadora tenía una posición de garante respecto de un escolar que necesitaba cuidados especiales.

La condena, sobre la que cabe presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Ourense, contempla que la cuidadora, que a día de hoy sigue trabajando en el mismo colegio de infantil y primaria en el que ocurrieron los hechos, quede inhabilitada para ejercer su profesión durante cuatro años. El fallo tiene también repercusiones en el ámbito civil y ahí es donde entra la Consellería de Educación, que supo del caso y lo zanjó con una amonestación a la cuidadora. Ahora deberá pagar, junto con la acusada, una indemnización de 3.000 euros a la familia del niño, por los daños morales que sufrió.

«Me he quitado un peso de encima, queríamos que se demostrara lo que pasó y lo hemos conseguido», aseguraba la madre del menor este mismo viernes, tras conocer el fallo. Asegura que hoy en día su hijo, al que tuvo que cambiar de colegio, es feliz y está «completamente adaptado» en su nuevo centro de estudios. Respecto a lo ocurrido, lamenta que las vejaciones a su hijo se prolongaran durante semanas, sin que ella fuera informada, y también critica que ninguna persona del centro, o de la Consellería de Educación, se haya puesto en contacto con ella durante todo este tiempo. «Ni siquiera para preguntarme cómo estaba mi hijo», afea.

«Nosotros no podíamos permitir que esto le volviera a pasar a ningún otro niño», asegura la progenitora. Junto con su marido y de la mano del abogado Francisco Fontán, la familia ha liderado la acusación en este caso desde el primer momento, ya que la Fiscalía solo apreciaba delitos leves de lesiones, y no un ataque a la integridad moral que ahora queda demostrado. De hecho, la acusación particular fue la única que recurrió la primera sentencia absolutoria, convenciendo sus argumentos a la Audiencia Provincial, que anuló el fallo y ordenó repetir la vista. Ha sido un largo camino judicial que podría no haber terminado si la acusada, o la Xunta, optan por recurrir.