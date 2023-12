Carta navideña de una ourensana al Sergas: «Desexarlles que pasen unhas boas festas, sen dor nin sufrimento, como as que a min me toca pasar»

Entrada del edificio de hospitalización del CHUO Santi M. Amil

María del Carmen Rodríguez Valeiras es una ourensana de 76 años que lleva desde el pasado septiembre enviando una carta por mes a distintos departamentos del Sergas porque está desesperada. La primera fue directamente al servicio de atención al paciente de la gerencia sanitaria de Ourense. En las siguientes fue añadiendo destinatarios con el ánimo de que no se olviden de ella. La última, la correspondiente al mes de diciembre, ha decidido hacerla pública porque María del Carmen quiere recuperar la movilidad pero, sobre todo, vivir sin el dolor constante que la acompaña en el día a día desde que se operó para ponerse una prótesis de rodilla. Su carta empieza así: «Hoxe é 24 de decembro, día de Noiteboa. Diríxome a vostedes para desexarlles que pasen unhas boas festas, sen dor nin sufrimento, e non como as que a min me toca pasar por ser usuaria dunha sanidade pública que supoñía un servizo básico e esencial para as galegas e galegos e que vostedes están desmantelando».

La paciente recuerda que lleva en lista de espera desde marzo, lo cual dista mucho de la media de días para operarse que acaba de publicar el servicio gallego de salud. Aún mucho más si se tiene en cuenta que su periplo comenzó en el verano del año pasado. «No mes de xullo de 2022 fun sometida a unha intervención para a colocación dunha prótese de xeonllo no centro médico privado Cosaga derivada como paciente do Sergas. A recuperación posterior a esa intervención foi moi dolorosa e nunca cheguei a recuperar a mobilidade nin deixei de ter dor. Consultado de novo con traumatoloxía, indican que preciso nova intervención para recolocación da prótese, dado que, por algún motivo que descoñezo, non está na situación que debería estar trala operación», relata. María del Carmen entiende que los errores existen y que estas cosas pueden ocurrir, lo que ya no le parece normal es que desde el 28 de marzo que volvieron a colocarla en lista de espera para corregir el problema con una nueva cirugía siga esperando.

«A día de hoxe, ano e medio despois da intervención inicial, sen recuperar a mobilidade e sufrindo dor constante, pasaron 9 meses desde a miña inclusión na lista de espera para a reparación da prótese, sen que ata agora teña noticias de cando se programará a intervención e cando poderei deixar atrás esta dor e poderei comezar a moverme e dispoñer dalgo de autonomía que agora mesmo non teño. Porque, ademais, agora o outro xeonllo resíntese ao ter que facer o traballo de dous, e xa son moitos os momentos en que non podo manterme en pé, nin camiñar», lamenta. «Nove meses, os mesmos que a Virxe María levou de embarazo ata que seica pariu ao neno Xesús tal día como hoxe de hai centos de anos. Eu levo a mesma espera, pero nin vou parir, nin vou deixar de sufrir dor e inmobilidade nos meus xeonllos, grazas á súa xestión da sanidade pública», añade.

La carta refleja lo que supone esa lentitud en el sistema sanitario para ella y para muchos que como ella se ven abocados a una situación de dependencia debido a las demoras: «Vou pasar unha Noiteboa na que a miña familia se ve obrigada a axudarme para todo por non poder eu moverme e sufrindo dor constante, quero desexarlles a vostedes unha Noiteboa feliz e con saúde, e que non teñan que padecer as listas de espera desa sanidade pública que vostedes están desfacendo».

María del Carmen dice que quiere recuperar «algo» de su vida anterior y por eso señala que enviará su misiva también al Apalpador, a ver si con la ayuda del personaje tradicional se hacen realidad sus deseos. «Desta vez a carta que lles escribo é só para iso, para desexarlles o que eu non teño: saúde, e un goberno que poña os seus esforzos en reforzar os servizos públicos e, nomeadamente, a sanidade pública, para que as galegas e galegos teñamos quen nos ampare cando enfermamos e necesitamos mellorar a nosa saúde», concluye.

Desde la gerencia del área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras aseguran que no existe ningún olvido, que la demora está «dentro dos prazos» que se están dando para este tipo de intervenciones en un servicio que mantiene una alta demanda, y que la intervención quirúrgica está entre las programadas en el primer trimestre del 2024.