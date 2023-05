Mandela vigila desde el patio de la cárcel de Teixeiro

Mon Devane junto a su creación, en el módulo 1 de Teixeiro Alán Pérez

Cuando Mon Devane (Ourense, 1985) recibió la llamada de Manuel Villaverde, un educador de la cárcel de Teixeiro, en A Coruña, para invitarlo a crear una obra para el muro de un patio que estaban adecentando no tuvo muchas dudas sobre la figura que lo protagonizaría. «Me contó que era en el módulo 1, que precisamente se llama Nelson Mandela, así que teniendo una figura tan potente y con tanto significado, que además tiene su propia historia ligada a la cárcel, pensé que no habría una imagen que sintonizase mejor con quienes están ahí», cuenta el artista urbano ourensano. Tampoco dudó a la hora de elegir qué imagen quería plasmar del líder sudafricano: «Hay un gesto muy suyo, con el puño levantado, que repetía mucho. A mí personalmente me transmite fortaleza, es como un mensaje de resistencia y teniendo en cuenta que las personas que van a este módulo están próximas a regresar a la sociedad, me pareció que podía darles ese empujón de ánimo para cubrir esa última etapa, de que queda poco para el final de un trayecto y para un nuevo comienzo». Dedicó cuatro días a completar el trabajo sobre la superficie de treinta metros de ancho por siete de alto.

Devane se muestra sorprendido por lo que encontró en esa zona de la prisión coruñesa. «Te das cuenta de que el ambiente es bastante más normal y más parecido a la calle de lo que nos podríamos imaginar. Esa imagen peliculera de una cárcel con gente triste o un lugar en el que están todos pegándose todo el rato, no tiene nada que ver con la realidad. Aunque entras mentalizado de que vas a dejar los perjuicios fuera, eso te sorprende», apunta.

Mon Devane tardó cuatro días en ejecutar la obra Alán Pérez

De todos modos, el artista urbano de Ourense reconoce la singularidad del módulo en el que dejó su obra, donde las personas que cumplen condena funcionan como una comunidad autoorganizada con cierto nivel de autonomía. «Lo llaman módulo de respeto. Tiene sentido. Allí los vigilantes no interfieren y los internos llevan el día a día súper estructurado, van a talleres y hay coordinadores, que son ellos mismos, personas que cumplen condena, que se encargan de que se haga cada tarea», relata.

Mon Devane, que ha dejado su arte urbano en los escenarios y con los protagonistas más sorprendentes, asegura que se siente agradecido por esta oportunidad. «Es la primera vez que hago una obra en una prisión y ha sido toda una experiencia. Había internos que me ayudaban si lo necesitaba. Me encontré a gente muy voluntariosa y súper respetuosa conmigo. Al final, hablando con ellos, te das cuenta de cómo la vida se puede torcer y llevarte a una situación como esa, de perder tu libertad», reflexiona. De hecho asegura que lo que le aportó la experiencia compensa los gastos que le han supuesto el proyecto.

«Inicialmente iban a tener financiación. Al parecer la buscaron entre las fundaciones o entidades que colaboran con la cárcel, pero como no se consiguió, decidí hacerla igual asumiendo yo el coste. Creo que el proyecto, si a esas personas les sirve de motivación para empezar una nueva etapa cuando salgan, merece la pena», explica. Además de la satisfacción personal, Mon Devane salió del centro penitenciario con varios recuerdos, entre ellos, una camiseta firmada por todos los internos y varios trabajos de manualidades realizados también por los reclusos en los talleres.

Mon Devané (en su carné de identidad, Ramón Conde-Corbal Varela), nació en Ourense en 1985. No fue un alumno brillante, según el mismo reconoce, y de su primera etapa escolar recuerda que solo se sentía cómodo en las clases de plástica, educación física y también con la historia del arte, ya en bachillerato. Era una pista del camino que conseguiría encauzar a aquél adolescente inquieto y «algo gamberrete», según sus propias palabras. La Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense obraría el milagro. El artista urbano recuerda lo decisivos que fueron algunos profesores de ese centro, como Armando García Ferreiro, para ese encuentro con el canal en el que iba a encauzar toda su creatividad. A partir de ahí sus obras, siempre de gran formato y al aire libre y en los escenarios más insospechados, sorprenden y admiran. Los rostros de sus protagonistas (rostros anónimos o reconocibles) están dotados de un realismo impactante, ya miren al espectador desde una nave del rural ourensano, el pasillo de un hospital, la calle del urbanita Vigo o en plena ruta del camino francés de peregrinación a Compostela. Entre los reconocimientos a su buen hacer destaca el de la plataforma Street Art Cities que, después de varias ediciones seleccionándolo como finalista, eligió el mural que pintó en Cambre como mejor graffiti del mundo en el mes de julio del 2022. Un año antes la Asociación Española de Anunciantes le otorgó el Premio Eficacia, por el conjunto de siete obras Las estrellas del camino