Pie de foto. Firma Pie de foto. «Estamos pasando un momento moi complicado» M. Rodríguez

A partir de ahora se inicia una investigación para conocer las causas de la caída del muro. En todo caso, para los alumnos no había pasado desapercibido el estado de la pared. A las puertas del centro uno de ellos aseguraba: «Ese muro estaba mal, al empujarlo se movía». Al delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, le preguntaron directamente por ello, pero no quiso entrar en detalles por orden de la jueza. «Non podo facer ningún tipo de declaracións máis que lamentar o falecemento deste rapaz», dijo Alén, que aseguró que ni siquiera le dejaban entrar en el centro. El delegado calificó lo ocurrido como un «accidente» y dijo que las heridas sufridas por el otro alumno afectado «non revisten gravidade».

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado ya su pesar por la triste noticia: «Recibo con gran consternación a dolorosa noticia que nos chega desde Ourense. As miñas condolencias á súa familia, aos seus compañeiros e profesores e a toda a comunidade educativa». También el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha lamentado lo ocurrido. «Impotencia, dolor, resignación... Fuerza a la familia y compañeros, apoyo de todos... Son las palabras que se vienen a mi mente cuando, francamente, no hay palabras», publicó en sus redes sociales el regidor ourensano, que se encontraba de viaje y ha adelantado su regreso a la ciudad. Además, el PSOE de Ourense ha difundido un comunicado en el que trasladan sus condolencias a familiares y amigos. «Agardamos que se esclarezan as causas dun feito tan terrible e dunha dureza extraordinaria e que nunca debería ter sucedido», dicen los socialistas.