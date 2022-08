ALEJANDRO CAMBA El incendio en Verín se originó a primera hora de la tarde ALEJANDRO CAMBA Los bomberos sofocan las llamas en las instalaciones de Aguas de Sousas, en Verín ALEJANDRO CAMBA El fuego en Verín se aproximó a las viviendas y provocó una intensa humareda en la villa ALEJANDRO CAMBA Los medios aéreos sofocaron las llamas en las inmediaciones de Aguas de Sousas Alejandro Camba El incendio de Maceda se inició en tres focos a la vez ALEJANDRO CAMBA El avance de las llamas obligó a cortar la A-52 y la N-525, a su paso por Verín ALEJANDRO CAMBA ALEJANDRO CAMBA Labores de extinción en las instalación de Aguas de Sousas Los incendios forestales castigan Verín y Maceda Alejandro Camba

De hecho llegaron a evacuarse algunas casas de Ábedes «por precaución, porque realmente el fuego no llegó a las edificaciones», explicó el regidor Gerardo Seoane. Las llamas también llegaron a las instalaciones de la empresa Aguas de Sousas, donde los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para sofocar el fuego que había prendido en las pilas de cajas de plástico y palés. El alcalde tampoco duda de la intencionalidad del incendio. «Chegamos a contar ata dez focos, houbo un momento no que se vía claramente cómo iban aparecendo as columniñas de fume seguindo case en paralelo a estrada autnómica 310», matiza Seoane, que asegura que gracias al amplio despliegue de medios, se están consiguiendo extinguir con bastante agilidad los focos. Hasta el momento 14 brigadas, siete motobombas, cuatro agentes, dos palas y otros tantos técnicos se esfuerzan desde tierra apoyados por siete aviones y nueve helicópteros. «Agora mesmo preocúpanos as zona de A Rasela, Caldeliñas e Vilamaior, porque ata o momento o lume non atopou moita maleza, pero si se extende hacia o monte pode acabar en Vilardevós», opina.

El conselleiro de Medio Rural, José González habla de una estrategia delictiva perfectamente planificada. «Nun primeiro momento prenderon os focos cerca do propio núcleo de Verín, cerca das casas, para que leváramos alí tódolos medios como facemos sempre para protexer as aldeas e as persoas», narró González que matizó que luego empezaron a aparecer en otras zonas siguiendo el recorrido que suponen se estuvo realizando en coche. Ahora mismo hay dos focos «que se prenderon en zona forestal e que nos están dando os maiores problemas», explicó el conselleiro que aprovechó para agradecer el trabajo de todos los efectivos de emergencias que estaban intentando frenar el incendio, incluido el apoyo de equipos llegados desde Portugal. Esos incendios que fueron generados en zonas forestales más abiertas son los que han provocado que se cortase tanto la carretera nacional como la autovía. González apeló a la concienciación ciudadana para que aporte cualquier dato que ayude a localizar a los incendiarios.