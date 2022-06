—¿Qué lesiones provocó esa intervención?

—Le quedó una lesión en el nervio femoral, no siente la pierna izquierda, se mueve con gran dificultad, no puede deambular de forma autónoma y sufre incontinencia de esfínteres. Era funcionaria de la Xunta y Muface la jubiló por incapacidad permanente por lesión neurológica grave. Después le detectaron un cáncer de mama y le hicieron una doble mastectomía que no le permite usar muletas, por lo que tiene que ir en silla de ruedas. Tuvo que malvender su piso en el centro histórico de Ourense, que había reformado a su gusto, porque no tenía ascensor ni podía acceder en coche y comprar otro piso a las afueras. En el juicio también declaró como testigo su psiquiatra, que confirmó que le ha quedado una depresión grave.

—¿En qué la ayudará esta sentencia?

—Además de la satisfacción moral de que se reconozca que las cosas no se hicieron bien, con la indemnización va a poder pagar a una persona que la ayude con las cosas de casa y que la traslade a consultas médicas, porque ella no puede conducir. Y es un estado irreversible.