Lugar en las inmediaciones de la autovía en el que la mujer fue vista deambulando Miguel Villar

«Tengo disponibilidad, soy muy alegre y divertida». Así se anunciaba Mila M. en un portal de camareros de la provincia de Ourense. La mujer que fue hallada muerta el pasado domingo en la planta de transferencia de basuras de la localidad de O Carballiño había intentado salir adelante en un país en el que no había nacido y al que llegó hace diez años desde su Brasil natal, pero no pudo cumplir su sueño. Después de varios días investigando el caso, los agentes del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil ya tienen claro que la muerte de Mila no fue un crimen. Sus antecedentes médicos y el episodio que protagonizó solo unas horas antes de que acabara dentro de un camión de recogida de basura han inclinado la balanza de este caso hacia el lado del accidente, porque todo apunta a que Mila, pese a describirse a sí misma en aquel anuncio de hace ya muchos meses como una persona «alegre y divertida», había perdido la ilusión.

Aunque llegó a encontrar trabajo como camarera en un club de alterne de Listanco (Maside) y mantenía un relación de pareja con el hijo del dueño de ese negocio, Mila llevaba ya unos meses sufriendo depresión. El pasado sábado, solo unas pocas horas antes de su muerte, una patrulla de agentes de la Guardia Civil de Tráfico se la encontró vagando por el arcén del enlace que comunica la localidad del Arenteiro con la autovía AG-53. Iba vestida con ropa de casa y parecía perdida, así que los funcionarios del instituto armado pararon y fueron a ver si se encontraba bien. Enseguida comprobaron que no era así. Aquella mujer, que no llevaba encima ninguna documentación que pudiera ayudar a identificarla, no les pudo decir cómo se llamaba, estaba muy desorientada y tampoco era capaz de recordar la dirección de su casa, así que la trasladaron hasta el centro de salud de la localidad.

En ese punto, los agentes de la Benemérita pidieron apoyo a la Policía Local para intentar identificar a la mujer. Ya en el centro de salud, bajo supervisión de los médicos, ella empezó a encontrarse mejor. Más tranquila que cuando la habían encontrado vagando por la calle, pudo ya aportar sus datos personales, así que en torno a las siete, los facultativos vieron razonable darle el alta.