Rosa María Rúa, segunda por la izquierda, en la presentación de su trabajo de investigación

El ámbito escolar debería de tener un papel decisivo en la detección de casos de menores que son víctimas de abusos sexuales. Es, junto a su propio hogar, el espacio en el que pasan más tiempo y los docentes deberían de poder detectar pistas en las conductas de los menores que sufren esa situación. Pero, por desgracia, los propios maestros reconocen que no se les prepara para formar parte de la red de alerta ante ese delito. Así ha quedado plasmado en el estudio realizado por Rosa María Rúa para su tesis doctoral en el que realizó en torno a medio millar de encuestas a profesores de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en las que no solo les consultaba por la detección del problema, sino también sobre su capacidad para afrontar el trato con esos menores que sufren ese abuso sexual.

«Os resultados mostran insuficientes coñecementos do profesorado sobre o abuso sexual infantil e unha exigua formación para afrontalo», señala la autora del trabajo, apuntando que el 63 % de los participantes en el estudio dice que no sabe cómo actuar ante un posible caso de este tipo. «Os resultados obtidos nesta investigación empírica foron consistentes con investigacións previas e trasladan certas crenzas, mitos e estereotipos sobre o abuso sexual infantil por parte dos docentes; certos prexuízos sobre a imposibilidade de que se produza este tipo de violencia na vida dos nenos, nenas e adolescentes do centro escolar onde se traballa, o que provoca, á súa vez, o silencio da comunidade educativa resultado da negación do fenómeno», dice Rúa, que insiste en que los centros educativos tienen un papel decisivo a la hora de identificar esas situaciones, pero también en afrontar la intervención protectora a la víctima.

Su estudio refleja que solo un 37,3 % de los profesores que participaron en este estudio dice saber cómo actuar ante el abuso sexual a un menor de edad y que el 85,8 % consideran que pueden contribuir a detectarlo. El 87,4 % está convencido de que el centro educativo tiene un papel que hacer en la protección del menor frente a este delito. A la investigadora no le sorprenden los resultados. «Confirman as hipóteses de partida desta investigación acerca de que no contexto educativo existe un silencio profesional ante as situacións de abuso sexual infantil, que os centros escolares non contan con protocolos específicos de actuación e o descoñecemento dos textos legais e os procedementos de notificación nos casos de abuso sexual infantil». La investigadora indica que «a totalidade dos participantes afirmaron que aínda que o centro educativo debe intervir ante un caso deste tipo, non o fai porque os profesionais que traballan nela descoñecen o procedemento de intervención». Una de sus conclusiones tras este trabajo investigador es que los maestros se sienten «totalmente desvalidos por falta de capacitación a nivel de coñecementos sobre o abuso sexual e de xestión dos recursos e ferramentas específicas (protocolos de actuación) para afrontar estas situacións» y pide que se solventen estas carencias formativas en los profesionales de la educación. La tesis, titulada Abuso sexual infantil: detección e afrontamento por parte do profesorado de Educación Secundaria en Galicia, se presentó en la Facultad de Educación y Trabajo Social del campus ourensano y fue dirigida por la profesora Carmen Verde.