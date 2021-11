«As enfermeiras facemos os controis do Sintrom desde o 2010 en Ourense»

Santi M. Amil

El Sergas ha decidido que a partir de ahora los controles de los anticoagulantes orales —el más conocido es el Sintrom, aunque hay otros— se hagan desde las consultas de enfermería de Atención Primaria. Se extiende así a toda Galicia un modelo que en el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras lleva funcionando desde el año 2010 y que también se aplica desde hace tiempo en Santiago.

Es un nuevo paso para agilizar las consultas y que el paciente pase el menor tiempo posible en su centro de salud, es decir, el más cercano a su casa. Un cambio que deja atrás la historia de los tratamientos de Sintrom, que eran un verdadero engorro para los pacientes con enfermedades cardiovasculares —la fibrilación auricular es la que tiene más incidencia— en los años 90. Recuerda la coordinadora de enfermería del centro de salud de Xinzo de Limia (9.637 habitantes), María José Feijoo, que hace 30 años a Pura, una vecina de Riós (1.461 habitantes), cada control le suponía dos y hasta tres días fuera de casa. «Tiña que ir a Ourense no tren do día anterior e durmir na cidade para pola mañá ir á cita co hematólogo no hospital. Se lle daban o resultado pronto, volvía no tren desa mesma mañá, pero se se retrasaba tiña que esperar ao do día seguinte», relata Feijoo.

Después los controles se pasaron al centro de especialidades de Ourense. «Eran famosas as colas arredor do edificio, que daban a volta toda», rememora Feijoo. Así que se avanzó hacia el modelo en los centros de salud. Primero a través de los médicos y más tarde directamente en la consulta de enfermería. «Facemos os controis do Sintrom desde o ano 2010 en Ourense», apunta la coordinadora del centro de salud de Xinzo. No fue el único cambio en los últimos años. Recuerda Feijoo que antaño se enviaban los análisis a Hematología y los resultados llegaban por fax a los centros de salud; pero con la ley de protección de datos hubo que cambiar esa práctica, y se instauró la vía telemática para garantizar siempre la confidencialidad.