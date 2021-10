La Xunta no tiene previsto modificar el uso de las mascarillas en los colegios, ni siquiera para los recreos

Alumnos en el patio de un colegio ourensano durante la presentación del nuevo curso escolar Agos Iglesias

«De momento non. O tema dos recreos discutiuse e seguiremos pendiente del, pero o prantexamento de momento non é de tocar o uso das mascarillas nos colexios; no interior polo menos». Así contestaba el conselleiro de Sanidade a la pregunta de si se está valorando seguir la estela de otras comunidades que están preparándose para permitir que los escolares puedan quitarse la mascarilla durante el tiempo de recreo.

Eso sí, Julio García Comesaña dejó abierta este la puerta a un cambio en esa filosofía que, incluso, podría ser inminente. «Si houbera algunha novidade mañá daríamos conta del», matizó este martes el responsable de Sanidade durante su visita a Ourense. El titular de este departamento de la Xunta recordó que hay una reunión del comité clínico prevista para este miércoles y matizando que, en el asunto de los protocolos relacionados con el ámbito escolar «sempre vamos da man da Consellería de Educación».

Lo cierto es que Comesaña se mostró reacio a aventurar nada sobre las decisiones de ese comité clínico que, según reconoció, abordará varios aspectos relacionados con el levantamiento de restricciones tanto en la hostelería en general como en el ocio nocturno en particular. El objetivo, recordó, es seguir avanzando de forma progresiva hacia la vuelta a la normalidad, y parece que el camino, en este sentido, es optimista dados los buenos datos de las últimas dos semanas sobre la evolución de la pandemia. «Seguimos coa tendencia que tiñamos para ir aumentando os aforos no ocio nocturno, e vamos a seguir, por suposto trala correspondiente ratificación do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, mantendo a esixencia do certificado de vacinación», dijo.