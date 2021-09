Una opositora se examina en el hospital de Ourense tras dar a luz

Noelia Dopazo dio a luz a Liam el jueves y este sábado hizo el examen de la OPE del Sergas desde su habitación en el hospital de Ourense

Las madres de los niños recién nacidos saben que, en muchas ocasiones, las visitas al hospital pueden acabar convirtiéndose en todo un incordio, pero a lo que pocas han tenido que enfrentarse es a recibir en su habitación a un examinador. Es el caso de Noelia Dopazo, que este sábado hizo la prueba de la Oferta Pública de Empleo del Sergas desde el CHUO (Complexo Hospitalario Universitario de Ourense).

A las 9.00 horas, 881 aspirantes esperaban a las puertas del recinto ferial de Silleda para participar en el examen y justo en ese momento entró en su habitación Juan Lojo, subdirector de Recursos Humanos en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. Desde hace semanas se sabía que el parto de Noelia Dopazo coincidiría con la prueba y el dispositivo estaba perfectamente planificado. Lojo explica que a las 9.30 horas, inmediatamente después de entregar el examen a los aspirantes de Silleda, le enviaron una copia en un correo encriptado que imprimió para entregársela a ella de modo que pudiese realizar la prueba de forma simultánea al resto de opositores.

«Es difícil estar al 100 %, pero me salió bien. Yo me encontraba muy bien y no hubo ningún problema», resume Noelia Dopazo. El parto se adelantó un par de días —Liam nació el jueves a las tres y media de la tarde— y ella trató de aprovechar algunos momentos para repasar, pero confiesa que fue imposible. Cuando llegó el momento de ponerse frente al examen y responder a las preguntas, la sensación era extraña, admite.