Jácome certifica el regreso del PP al gobierno de Ourense diez meses después

Agostiño Iglesias

Tras diez meses de aparente divorcio, el gobierno local de la ciudad de Ourense vuelve tras sus pasos, con Democracia Ourensana y el Partido Popular reeditando su tándem, aunque con matices. El acuerdo entre ambas formaciones ya se confirmó la semana pasada, pero fue este viernes, en una bisagra de apenas cinco minutos entre un pleno extraordinario y otro de carácter ordinario —convocados ambos en el auditorio municipal—, cuando seis concejales populares pasaron a asumir oficialmente sus competencias.

La rúbrica de los decretos que oficializan las delegaciones de las distintas áreas cierra el regreso del PP al gobierno de Jácome, diez meses después de que unas denuncias contra el regidor por unas supuestas irregularidades económicas en su partido (Democracia Ourensana), llegasen a los juzgados. Hasta ahora, sin éxito para los demandantes.

Como no podía ser de otra manera, esta reincorporación a la escala ejecutiva generó controversia entre las fuerzas de la oposición. Coincidió que la firma de la delegación de competencias se gestó durante el receso previo al inicio del pleno ordinario. A su comienzo, y cuando se notificaron las carteras que ocuparía cada edil del PP, desde el PSOE no ocultaron su malestar con el hecho de no haber sido avisados. Rafael Rodríguez Villarino, el líder de los socialistas, aludió a que el pacto se gestó «como se isto fose un backstage».

¿Quién manda en el PP local de Ourense? miguel ascón

Seis concejales del PP

El reparto de áreas acordado por Democracia Ourensana y Partido Popular, que no tendrán mayoría absoluta como en su anterior etapa conjunta, deja cambios como el hecho de que la tenencia de alcaldía, que antes asumía el popular Jorge Pumar, seguirá ahora bajo la batuta de Armando Ojea (DO), mano derecha de Jácome que, además, llevará el área de recursos humanos. Con su retorno, lo que sí recuperará el PP son distintas carteras que, en realidad, ya ostentaba antes de que el pacto entre ambas formaciones se rompiese. Por ejemplo, Medio Ambiente, Servizos Sociais, Urbanismo o Termalismo. Este último departamento, de hecho, lo dirigirá Flora Moure, que actualmente ejerce como portavoz del grupo de Partido Popular.

Mientras, el coordinador municipal del PP, Jesús Vázquez, volvió a mantenerse en un segundo plano durante la sesión plenaria. De cara a esta nueva fase del gobierno en la ciudad ourensana, Vázquez tampoco asumirá responsabilidades de gestión.